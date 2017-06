Kyläkauppojen määrä puolittui kymmenessä vuodessa – asiakkaita houkutellaan uusilla palveluilla

Kyläkauppojen määrä romahti vuosikymmenessä yli kuudestasadasta alle kolmeensataan. Vuonna 2015 kyläkauppoja oli eniten Pohjanmaalla, Lapissa ja Uudellamaalla.

Uusia mahdollisuuksia kyläkaupoille tarjoaa yhteistyö kuntien ja yritysten kanssa. Kattava palvelutarjonta voi kasvattaa kyläkaupan myyntiä jopa kolmanneksen. Kyläkaupassa voi toimia esimerkiksi apteekki, postipiste, matkahuollon pakettipiste, veikkauspiste, Alkon tilauspalvelu, kirjaston kirjojen palautus, metsästys- ja kalastuslupien osto, polttoaineen jakelu, kierrätyspiste, tiedotuspiste, kahvila, ateriapalvelu, kunnan palvelupiste ja nettipiste.

Kyläkauppa voi hakea toimintansa kehittämiseen valtiolta avustusta. Lisätietoa palveluvalikoimasta saa verkkojulkaisusta Kyläkaupan palveluopas, joka löytyy Päivittäistavarakaupan sivuilta.

Virallisesti kyläkauppa on haja-asutusalueella tai pienessä taajamassa sijaitseva päivittäistavaramyymälä, jonka myyntipinta-ala alittaa 400 neliö­metriä ja vuosimyynti kaksi miljoonaa euroa. Niiden aukioloajat ovat olleet vapaat 1990–luvulta saakka.

Kyläkauppias Kisu Jernström Inkoon Degerbystä haaveilee, että Suomessakin maaseudulla olisi pieniä viini-juustokauppoja ja kauniisti laitettuja erikoismyymälöitä, jotka myisivät paikallisia tuotteita. Se toisi mielenkiintoa ja eloa kyliin, joissa monet ihmiset mielellään myös asuisivat. Valitettavasti kylät kuihtuvat palvelujen keskittyessä yhä suurempiin kauppakeskuksiin.

Jernström uskoo kuitenkin ideointiin. Hän toivoisi pienille erikoiskaupoille edes jonkinlaista sympatiaa ja kannustinta liiketoiminnan kehittämiseen.

”Voihan kyläkauppakin olla start­up, miksei sitä voitaisi tukea”, kaup­pias pohtii.

Jernströmin mielestä viininmyynnin salliminen piristäisi huomattavasti kyläkauppojen toimintaa.

”Degerby Delissä on anniskelu­oikeudet ja myymälän lisäksi pientä ravintolatoimintaa. Se tuo kesäaikaan vakituisia kävijöitä ja ohikulkijoita terassille nauttimaan pientä purtavaa ja kuohuviiniä. Myös veikkaus on kaupalle tärkeä tulonlähde.”

”Sen sijaan Alkon noutopisteestä on luovuttu. Sitä ei enää käytetä, kun Alko on jokaisessa marketissa. Myös isojen myymälöiden aukioloaikojen vapautuminen merkitsee monen pienen kaupan kuolemaa. Vaikka marketissa ei aina käytäisikään, asiakkailla on tietoisuus siitä, että marketti on auki ja sinne on helppo keskittää ostokset.”

Tapahtumat kattavat Degerby Delin liiketoiminnasta noin kolmanneksen. Tuotevalikoimassa painottuvat paikalliset erikoistuotteet.