Laadukkaan tietoliikenneyhteyden saatavuus jakaa kuntia - kaupunkien läheiset kylät putoavat väliin

Valokuidun saatavuus on paras Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä, Keski-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Kainuussa ja Pohjois-Savossa.

Kuntien väliset erot ovat todella suuria, osoittaa Viestintäviraston raportti. Kymmenkunta kuntaa on pelkästään mobiiliyhteyksien varassa. Toisaalta liki 30 kunnassa on jo saatavissa valokuitu yli 90 prosenttiin kodeista ja yrityksistä.

Kuntien eriarvoistuminen on seurausta sekä suurten operaattorien valitsemasta linjasta että toisaalta siitä, miten aktiivisesti kuntien ja alueiden omat verkkoyhtiöt ovat alkaneet toimia, arvioi Suomen seutuverkot ry:n puheenjohtaja Jarno Laitinen.

Väliinputoajiksi ovat jäämässä kylät ja kaupunkien läheiset taajamat, joissa sijaitsee noin 1,5 miljoonaa taloutta. Kuten Uudeltamaalta nähdään, kiinteä verkko perustuu usein vanhoihin kuparilinjoihin, joilla on jatkettu valokuituyhteyksiä.

"Kun valtavirta paukuttaa langattoman tekniikan ylivertaisuutta, on haastava saada isoja investointeja rahoitettua", Laitinen toteaa.

Laki kansallisesta laajakaistarakentamisesta on juuri saamassa kolmannen versionsa, johon tuodaan ensi kertaa seudullisten verkkojen palautteen vuoksi rahoitushelpotuksia taannehtivasti, hän sanoo.

EU-tavoite on kova: vuoteen 2025 mennessä jokaisella pitäisi olla jo sadan megabitin yhteys molempiin suuntiin. Välitavoite on, että vuonna 2020 kaikilla on halutessaan saatavilla vähintään 30-megainen yhteys.

"Ilman kattavaa valokuituverkkoa ei ole myöskään tulevaisuuden mobiiliyhteyksiä. Tuleva 5g-yhteys vaatii käytännössä tukiaseman ja siihen kuidun 100 metrin välein."

Kiinteä vähintään 30 megabitin nopeudella toimiva laajakaista oli Viestintäviraston mukaan vuoden lopussa saatavilla 1,74 miljoonaan talouteen.

Kiinteitä liittymiä oli 1,71 miljoonaa, niistä noin 230 000 yrityksissä. Vaikka nopeampikin liittymä olisi saatavissa, 62 prosenttia liittymistä on alle 30-megaisia.

Leppävirralla ja 30 muussa kunnassa kotitalouksille ei ole tarjolla suoraa liittymää valokuituun. Kunnanjohtaja Matti Raatikaisen mukaan kuituverkkoa ei ole pidetty taloudellisesti kannattavana, kun liittymishaluja ei ole ollut.