Lantmännen ostaa K-maatalouden

Kesko myy K-maatalous-liiketoimintansa ruotsalaiselle Lantmännen ek förille.

Kauppaan kuuluvan K-maatalouden liikevaihto viime vuonna oli 334 miljoonaa euroa ja liikevoitto 5,3 miljoonaa.

Myytävissä liiketoiminnoissa työskentelee 45 työntekijää. K-maatalous-ketjun 78 kauppaa vetää 43 paikallista yrittäjää, jotka jatkavat toimintaansa kauppiasmallilla myös Lantmännenin kanssa.

Lantmännen on ruotsalainen maatalousosuuskunta. Sen liikevaihto on noin 3,9 miljardia euroa ja sillä on noin 10 00 työntekijää yli 20 maassa. Lantmännenin omistavat 25 000 ruotsalaista maanviljelijää.

Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Sen ennakoidaan toteutuvan viimeistään kuluvan vuoden syys-joulukuussa.