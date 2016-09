Lehti: Lidl luopuu muovikasseista Saksassa

Lidl luopuu ensi keväällä muovisista kauppakasseista Saksassa, kertoo Frankfurter Allgemeine -lehti.

Linjaus vähentäisi muovikassien kulutusta 100 miljoonalla kappaleella vuodessa. Muovia tuhlaantuisi 3500 tonnia vähemmän.

Kauppayhtiö aikoo luopua muovikasseista myös Itävallassa ja Sveitsissä.

Kertakäyttöisten muovikassien sijaan asiakkaille tarjotaan paperi-, puuvilla- sekä kestokasseja.

Lidl seuraa päätöksessään yleistä trendiä. Ennen Lidliä saksalainen päivittäistavaraketju Rewe ilmoitti jo luopuvansa muovikasseista. Kyselytutkimuksen mukaan 53 prosenttia saksalaisista kieltäisi muoviset kauppakassit.

Suomessa Lidl ei suunnittele tällä hetkellä vastaavaa, yhtiöstä kerrotaan MT:lle. Vastuullisuuslinjaukset tehdään paikallisesti eri maiden tilanne huomioiden.

Suomen Lidlin muovikassit on valmistettu 80-prosenttisesti kierrätetystä uusiomuovista. Paperikassit on tehty FSC-sertifioidusta puusta. Lisäksi myynnissä on tilavia kestokasseja.

Lidlin kassoilla ei tarjota aktiivisesti muovisia pikkupusseja pakasteiden pakkaamiseen.

Frankfurter Allgemeinen uutinen

Uutista täydennetty 20.9. klo 14.35 Lidl Suomen kommenteilla.