Lidl ottaa vientiin suomalaista sianlihaa "jos tuotteen laatu on kunnossa"

MT kysyi Lidliltä, aikooko se viedä suomalaista sianlihaa eläinten hyvinvoinnista kiinnostuneille markkinoille, esimerkiksi Saksaan. Suomalaisen sianlihan ominaisuuksia ovat antibioottien Keski-Eurooppaa niukempi käyttö sekä saparot: niitä ei Suomessa katkaista, kuten monissa muissa maissa tehdään.

"Lidl tarjoaa tavarantoimittajilleen mahdollisuuden toimittaa tuotteitaan myös kansainvälisesti, jos tuotteen laatu on kunnossa ja tuotantoprosessi läpäisee Lidlin vaatimukset", kaupasta vastataan.

"Luonnollisesti valmistajan on myös pystyttävä takaamaan tietty volyymi, jotta tuotteita voidaan lähteä viemään kansainvälisille markkinoille."

Myös pakkauksella ja konseptilla on merkitystä.

"Uskomme ja kokemuksesta tiedämme, että laadukkaille elintarvikkeille on kysyntää. Laadukkaan tuotteen ja tarkastetun tuotantoprosessin lisäksi vaaditaan myös hyvä ja toimiva pakkaus eli kokonaisuuden on oltava kunnossa. Lisäksi tuotteen on erottauduttava olemassa olevasta tarjonnasta."