Lihakauppa normaalia viileähköstä säästä huolimatta – "Pihvimarinoitujen lihojen myynti ollut vaisumpaa"

Vaihtelevasta ja viileästä kesäsäästä huolimatta suomalaiset ovat ostaneet grillikaudella lihaa aiempien vuosien tapaan. Atrialta ja HK Scanilta kerrotaan, ettei sää ole juurikaan hidastanut myyntiä.

"Vaikka keli on ollut nihkeä, niin kauppa on käynyt mukavasti. Kesäsää on näkynyt ilahduttavan vähän myynnissä", Atrian tuoteryhmäjohtaja Tuomas Kujala kertoo.

HK Scanin Suomen liiketoiminnan vastaava johtaja Jyrki Karlsson on samoilla linjoilla. Lihan kulutus on kuitenkin muuttanut muotoaan, hän sanoo.

"Tiettyjä grillaustuotteita on mennyt heikommin, kun oli kylmiä ja sateisia jaksoja keväällä. Lihan kulutus on korvaantunut jauhelihalla. Kokonaistulokseen säällä ei ole juuri ollut vaikutusta, pienellä miinuksella ollaan."

Karlssonin mukaan tänä kesänä on myyty vähemmän porsaasta ja naudasta valmistettuja kokolihatuotteita.

"Pihvimarinoitujen lihojen myynti on ollut vähän vaisumpaa, mitä odotimme kesältä. Olemme siirtäneet tuotantoa niihin tuotteisiin, jotka menevät, kuten jauhelihaan", Karlsson toteaa.

Grillejä on myyty hyvin tänä kesänä, vaikka säät ovat olleet vaihtelevia. Näin sanoo Oulun Motonetin tavarapäällikkö Ari Pelkonen.

"Me ollaan myyty grillitavaraa vastaavalla tavalla kuin aiempina vuosina, jopa pikkuisen enemmänkin", hän kommentoi.

Oulussa kevät ja kesä tulivat hitaasti. "Jos sellaiset kelit olisivat jatkuneet pidempään, niin se olisi varmasti näkynyt kaupassa."

Pelkonen kuitenkin kertoo, että Oulussa kesä- ja heinäkuun kelit olivat kohtuullisia, lähellä normaalia kesää.

"Selkeät piikit grillituotteiden myynnissä näkyvät silloin, kun säätiedotuksessa luvataan hyvää keliä."