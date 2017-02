Lihatalojen mittelössä Atria pysyy sorkan mitan HK Scania edellä

Heikko kannattavuus, nousevat raaka-aineiden hinnat ja laskevat myyntihinnat. Tuotannossa on ylikapasiteettia ja osingot nousevat.

Kotimaisilla lihataloilla Atrialla ja HK Scanilla on paljon yhteistä, kun vertaa niiden tilivuotta 2016 – ja osin jatkosuunnitelmiakin.

Erottavista tekijöistä kertoo armottomimmin osakkeen pörssikurssin kehitys: viimeisten 12 kuukauden aikana Atrian osakekurssi on noussut 48 prosenttia ja HK Scanin noteeratun A-osakkeen kurssi vaivaiset puolitoista prosenttia. HK Scanin kurssi nousi plussalle hallituksen esitettyä osingon korotusta kevään yhtiökokoukselle.

Suhteellisen vakavaraisilla lihataloilla on toki osingon maksuun varaa. Liiketuloksen osalta kummallakin on parannettavaa. Haasteet ovat suuremmat HK Scanilla, joka on vaihtanut käytännössä lähes koko johtonsa, luo uuden strategian, keksii uusia myyviä brändituotteita ja palaa perusasioihin:

"Me olemme nakkikastike ja huippufile", toimitusjohtajana loppusyksystä aloittanut Jari Latvanen kuvasi HK Scanin ytimen. Yhtiö kertoi tulosjulkistuksen yhteydessä aloittavansa seuraavat yhteistoimintaneuvottelut – nyt johdon ja toimihenkilöiden piirissä. Kahdeksan kerrosta johtajia ei ole ollut toimiva malli laskevilla markkinoilla.

Atrian omistajia yhtiön hallitus rauhoittelee 0,46 euron osakekohtaisella osinkoesityksellä, jossa nousua edellisvuodesta on kuusi senttiä. Verojen jälkeen tappiollisen tuloksen tehnyt HK Scanin hallitus puolestaan esittää osingon nostamista kahdella sentillä 16 senttiin osakkeelta.

Sekä Atria että HK Scan investoivat kuluvana vuotena siipikarjatuotantoon. HK Scan saa kesän jälkeen valmiiksi Rauman broilerintuotantoon erikoistuneen tehtaan. Sen ylösajoon ja käynnistämiseen kuluu vielä viisi miljoonaa euroa. Atria puolestaan kasvatti Skandinavian liiketoimintaryhmän liikevaihtoa ostamalla Ruotsissa siipikarjayhtiö Lagerbergsin.

Sianlihan tuotannon ylikapasiteetti on painanut lihatalojen myyntihintoja. Atria parantaa sikaleikkaamonsa tuottavuutta saadessaan tänä vuonna uuden sikaleikkaamon 36 miljoonan euron investoinnin valmiiksi. Kahdeksan miljoonan euron vuotuiset säästöt kertyvät täysimääräisesti vasta vuoden 2018 alusta lähtien.

Kumpikin yhtiö tunnustelee uusia vientimarkkinoita, ja ovat hakeneet lupaa sianlihan viemiseen Kiinaan. Atria vie ensimmäiset lihaerät Nurmon-tehtaalta toukokuussa.

Atria ennustaa vuoden 2017 liikevoiton parantuvan viime vuoden 2,3 prosentista, ja liikevaihdon kasvavan.

HK Scanin käännös vie pidempään: yhtiö pyrkii vuonna 2017 samaan vertailukelpoiseen liikevoittoon kuin vuonna 2016. Tämä oli vain 0,7 prosenttia liikevaihdosta. Siis pyrkimys, ennustetta yhtiö ei uskalla antaa.

HK Scanin liikevoittotavoitteena on neljä prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön toteutunut liikevoitto on ollut laskevalla trendillä vuodesta 2012.