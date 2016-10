Lonkeroa juodaan kiihtyvään tahtiin Suomessa ja ulkomailla, Aasiassa tölkkejä löytyy jo melkein 2 000 kaupan hyllyiltä

Yhä useampi lonkerotölkki sihahtaa auki Suomen rajojen ulkopuolella. Samalla myös suomalaisten rakkaus tuota liki kansallisjuomaamme kohtaan on syventynyt. Hart­wallin mukaan lonkeron kulutus on kaksinkertaistunut 2000-luvun alusta tähän vuoteen.

Panimoliiton tilaston mukaan lonkerojuomia myytiin kotimaassa viime vuonna noin 41 miljoonaa litraa. Luku ei sisällä yksityistä maahantuontia.

Harmaa greippijuoma pieksi viime vuonna muun muassa siiderin, jota myytiin 35 miljoonaa litraa. Oluen 420 miljoonan litran myynnille kumpainenkaan ei kuitenkaan pärjää.

Hartwallin Original Long Drink on pysytellyt vuodesta toiseen Alkon myydyimpänä tuotteena. Kyseessä on alkuperäinen lonkero, joka on ginin ja greippilimsan sekoitus.

Kaupoissa puolestaan saa myydä vain käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia, joten kaupan lonkero maistuu hieman erilaiselta. Ginipohjaista lonkeroa myös verotetaan raskaammin kuin käymisteitse valmistettua.

Tuotantopäällikkö Eeva Ignatius Hartwallilta kertoo, että lonkeron vienti ja tax free -myynti muodostavat jo merkittävän osan kokonaismyynnistä.

Lonkeroa pusketaan maailmalle räätälöimällä markkinointitempauksia.

”Esimerkiksi Hollannissa meillä oli Original Sauna -vene, joka risteili pitkin Amsterdamin kanaaleja. Ihmiset saattoivat nauttia saunasta, paljusta ja lonkerosta suomalaiseen tyyliin.”

”Lisäksi panostamme näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa.”

Vienti käynnistyi toden teolla keväällä 2015, kun aidon lonkeron myynti alkoi Ruotsin Systembolagetissa. Samaan aikaan Hartwall solmi jakelusopimuksen Alankomaiden suurimpiin kuuluvan päivittäistavararyhmittymä Aholdin kanssa.

Nyt lonkeroa viedään 14 maahan, joista Viro ja Ruotsi vetävät parhaiten.

Greippijuoma kiehtoo myös Aasiassa. Myynti on alkanut Taiwanissa, Hongkongissa ja Japanissa, joissa lonkero löytyy jo lähes kahdentuhannen myymälän hyllyltä.

