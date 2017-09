Lukijat ihmettelevät maailman puhtaimman ruuan polkuhintoja: "Tässä mennään jo yli 50 prosentin katteella kaupalle"

Euroopan halvin voipaketti voi löytyä lähikaupastasi, sillä Suomessa myydyn voin hinnat ovat jääneet kauas muiden maiden kehityksestä. SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen vakuutti MT:n haastattelussa, ettei S-ryhmä käytä neuvotteluasemaansa väärin.

Pikkaraisen mukaan ruuan hinta määräytyy Suomessakin kansainvälisen hintatason mukaan eikä kaupan määräävä markkina-asema vaikuta siihen.

"En tiedä mikä hintatasoon vaikuttaa, meidän hinta on mikä on. Kaupat eivät määrää tuottajahintaa. Se on enemmänkin toisin päin. Kuluttaja ostokäyttäytymisellään ohjaa hintoja", Pikkarainen arvioi.

MT:n lukijat olivat aiheesta eri mieltä.

"Maailman puhtainta ruokaa myydään halvimmalla. No kertoo kaupan arvostuksen tuottajaa kohtaan", Harri Anteri Tuomainen kommentoi aihetta Facebookissa.

"Eihän se kauppa määrää tuottaja hintoja mutta sanelee millä hinnalla ostaa tuotteet meijeristä. Ja jos ei meijeri myy siihen hintaan nii ei ole tuotetta kaupoissakaan."

Heikki Salomaa on samaa mieltä.

"Suomessa elintarvikkeiden hinnat voi liikkua vain yhteen suuntaan, alaspäin? Kaupan määräävällä markkina-asemalla ei tietenkään mitään vaikutusta? Suomessa Euroopan halvin voi kun maailmanmarkkinahinta rikkoo ennätyksiä."

"Miten ihmeessä ne jaksaa/pystyy puhumaan tuolla S-ryhmässä tuommoista paskaa", lataa Juho Sevon.

"He eivät osta tuotteita hyllyihin, ellei tietyt jälleenmyyntikriteerit täyty. Tässä mennään jo yli 50 prosentin katteella kaupalle, se on aika hurja summa pois elintarvikeketjun alkupäästä. Mutta minkäs sille tekee, kun varsinkin tämän ketjun kauppaa ei valvota ja monopoli jyllää."

Mervi Järri ei jaksa uskoa, että voin hinnan nousu tulee näkymään Suomessa.

"Suomessa tunnetusti kilpaillaan siitä kenellä on halvin hinta, valitettavasti sen huomaa vain tuottajahinnassa tuotannonalasta riippumatta. Mikään maailmanlaajuisesti huudeltu tuottajahinnan nousu ei koskaan ulotu Suomeen asti, sen sijaan kaikki teoreettisetkin ilmastokriisit automaattisesti lisäävät tuotantopanosten muun muassa polttoaineiden hintaa ja samalla alentavat tuottajahintoja."

