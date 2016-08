Lukijat teilaavat Valion lihapullalinjan: "Samalla logiikalla kuluttajan kannattaa ostaa halvinta eli ulkomaista maitoa"

MT kertoi viime viikolla, että Valion suurkeittiöille valmistavat lihapullat tehdään suureksi osaksi saksalaisesta lihasta. Myös brändin muissa tuotteissa on runsaasti ulkomaisia raaka-aineita.

Valion kaupallinen johtaja Sami Nupponen selittää, että tarjoamalla ulkomaista lihaa, kalaa, leipomotuotteita ja kasviksia Valio varmistaa, että sen päätuote eli valiolaisten maidontuottajien tuottama maito ja siitä tehdyt jalosteet päätyvät ammattikeittiöihin.

MT:n lukijat pettyivät selityksiin. Asiasta käytiin Facebookissa kiihkeää keskustelua.

"Meiltähän lähtee lihaksi jo kaikkensa antaneet lehmät ja ternivasikat välikasvattamoihin jatkaakseen lihakasvattamoihin. Totta helkutissa haluaisin että ensisijaisesti minunkin tuottamaa lihaa käytettäis?", Mari Tossavainen muistutti.

Myös Pertti Uotila ihmetteli linjausta.

"Toi johtaa siihen, että kohta maidontuottaja joutuu lopettamaan sivutuotesonnivasikat heti poikimisen jälkeen, kuten muualla jo tehdään. Tämä siksi, ettei löydy kasvattajia, kun ei kotimaiselle lihalle ole markkinoita."

Piia Kauppisen mielestä Valion päättely ontuu.

"Ja on kuluttajan eli minun etu on ostaa kaupasta halvin maitotuote mitä löydän eli se ulkomainen vaihtoehto. Samalla logiikalla."

Valion on toimittava arvojensa mukaan, lukijat vaativat. Leena Räikkä ihmetteli Valion sinivalkoisuutta: "Kuin tuollaista puppua voi johdon suulla sanoa!"

"En usko, että ulkomaalainen sianliha on halvempaa, kun raaka-aine on Euroopan halvinta. Enemmänkin vaikuttaa siltä, että Valio on ollut laiska etsimään kilpailukykyistä suomalaista vaihtoehtoa", Pertti Moilanen arvioi.

Myös Keijo Komu oli samoilla linjoilla.

"Ei Suomi lähde nousuun ikinä jos eivät kotimaiset yrityksemme pysty tekemään yhteistyötä."

