Luomun myynti kasvaa – aktiivikäyttäjät hyvätuloisia kaupunkilaisia

Luomun myynti Suomessa on kasvussa, kertoo Pro Luomun tilaama kysely.

Pro Luomu arvioi, että luomuelintarvikkeita myytiin vähittäiskaupassa yhteensä 287 miljoonalla eurolla aikavälillä 1.7.2016–30.6.2017. Myynti lisääntyi 15 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon. Luomun markkinaosuus Suomessa on noussut 2,1 prosenttiin.

Pro Luomun arvio luomutuotteiden myynnistä perustuu päivittäistavarakaupan ryhmittymiltä kerättyihin lukuihin. Suomen luomumarkkinoiden arvon odotetaan vuonna 2017 ylittävän selvästi 300 miljoonaa.

Sitoutuneimpia luomukuluttajia on 28 prosenttia väestöstä: he ostavat luomua vähintään viikoittain. Tästä ryhmästä valtaosa on lisännyt luomun käyttöään kahden viime vuoden aikana, ja aikoo lisätä sitä myös tulevaisuudessa.

Aktiivisia luomun käyttäjiä ovat etenkin 30–49-vuotiaat naiset sekä lapsiperheet. Luomun suosiminen keskittyy edelleen ylimpiin tuloluokkiin ja pääkaupunkiseudulle.

Barometrin mukaan kuluttajien syyt suosia luomua ovat ennallaan. Luomuruokaa ostavat kuluttajat arvostavat eniten puhtautta, lisäaineettomuutta ja torjunta-aineettomuutta. Myös maku, terveellisyys ja ympäristöystävällisyys ovat kuluttajille yleisiä syitä ostaa luomua.

Luomun kuluttajabarometrin toteutti Kantar TNS syyskuussa Pro Luomun toimeksiannosta. Barometriin vastasi yhteensä 1 004 kuluttajaa, jotka ovat iältään 18–68-vuotiaita. Barometrin rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.