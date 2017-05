Maaseudun yritystukien leikkaamista esittänyt Pentikäinen: "Suomi tuhlaa paljon veronmaksajien rahaa yritystukiin"

Suomen yrittäjien puheenjohtaja Mikael Pentikäinen huomauttaa mielipidekirjoituksessaan, että MT:ssä arvosteltiin sekä uutisissa että pääkirjoituksessa näyttävästi Suomen Yrittäjien näkemyksiä yritystukien karsimisesta (MT 5.5 ja 7.5.). Hänen mukaansa lehti ei kuitenkaan selvittänyt Yrittäjien kantoja tarkemmin.

"Esitimme leikkauksia valtion menoihin yli miljardin euron edestä. Niistä kohdistui yritystukiin 556 miljoonaa euroa. Tässä joukossa oli maa­seudun yritystukien pieni leikkaus", Pentikäinen kirjoittaa.

"Mielestämme vastuullisen järjestön tehtävä on tehdä ehdotuksia julkisen talouden tervehdyttämiseksi, vaikka ne koskisivat myös omia jäseniä eikä kurkku suorana vaatia lisää tukia tai vastustaa kaikkia säästötoimia. Säästöesityksillä halu­simme tilaa veromuutoksille, jotka tukisivat kasvua ja työllisyyttä."

Suomen yrittäjät esittää muun muassa investointi­varausta (vaikutus 550 miljoonaa euroa) ja arvonlisäveron alarajan nostamista (vaikutus 160 miljoonaa euroa).

"Osa maaseudun yritystuista on välttämättömiä, jotta suomalainen maaseutuyrittäjä voi menestyä. On kuitenkin selvää, että osa kansallisista tuista ei kohdennu tehokkaalla tavalla. Tämän kieltäminen ei ole rehellistä. On outoa, jos edes tästä ei voida keskustella", Pentikäinen huomauttaa.

"Suomi tuhlaa tällä hetkellä paljon veronmaksajien rahaa yritystukiin. Yritystukia maksetaan noin neljä miljardia, joista on suoria tukia noin 1,1 miljardia. Luku ei sisällä EU:n yhteisen maatalous­politiikan kuluja eikä alennettuja alv-kantoja."

Hänen mukaansa paljon veronmaksajien rahaa menee hukkaan.

"Työ- ja elinkeinoministeriön työ­ryhmä totesi viime viikolla, että valta­osa tuista on tehottomia tai haitallisia."

Koko mielipidekirjoitus: Yrittäjät haluaa terveen talouden, ei järjestöpainia