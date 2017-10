Maitotölkit "heräävät eloon" loppuvuonna

Tulevana syksynä osa Valion maitotölkeistä muuttuu lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, eli AR) alustoiksi Tuntematon sotilas -elokuvan sisällöllä.

Lisätyn todellisuuden sisällöt ovat osa Tuntemattoman sotilaan markkinointikampanjaa. Maitotölkeissä olevat elokuvajulisteet "heräävät eloon" älypuhelimiin ladattavan sovelluksen avulla. Sovellus on AR-yritys Arilynin käsialaa.

"Lisätty todellisuus on yksi markkinointiviestinnän megatrendeistä. Tämän ulottuvuuden käyttö on selkeässä kasvussa kaikkialla. On hienoa, että juuri Tuntematon sotilas hyödyntää AR-teknologian mahdollisuuksia omassa kampanjassaan", lisätyn todellisuuden yritys Arilynin luova johtaja Otso Kähönen sanoo tiedotteessa.

Valio on yksi Tuntematon sotilas -elokuvan pääyhteistyökumppaneista.

"Valion maitotölkit ovat erityinen mainospaikka. Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen on Tuntemattoman markkinoinnissa hyvin luonnollista, sillä meillä on paljon sisältöä, joka sopii myös tällä tavalla esittelemään tätä ainutlaatuista elokuvaa", Tuntematon sotilas -elokuvan markkinoinnista vastaavan Hasan & Partnersin luova johtaja Eka Ruola toteaa.

Kampanja alkaa lokakuussa, jolloin maitotölkit avaavat portit muun muassa lyhyisiin otteisiin elokuvasta, elokuvan Making Of -materiaaleihin ja tilauskanavaan, josta voi varata oman lippunsa.