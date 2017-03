Markkinointiguru Anne Korkiakoski: "Jos Suomessa haluaa vihamiehiä, voi aloittaa keskustelun turpeesta"

"Ei ole reilua olla hiljaa, jos pelätään vasta-argumentteja. Hyvin toimiva yhteiskunta antaa mahdollisuuden keskustella asioista, tässä energia-asioista", kommentoi markkinointialan ammattilainen ja Oulun Energian hallituksen jäsen Anne Korkiakoski kuumana käyvää keskustelua turpeesta.

Maaseudun Tulevaisuuden haastatteleman Korkiakosken mielestä olisi suurempi ongelma, jos turvekampanjaa ei kukaan edes huomaisi.

16 maakunnallista energiayhtiötä, mukana myös turveyhtiö Vapo, ovat rahoittaneet tarkoituksella provosoivan kampanjan lisätäkseen kansalaisten turvetietämystä, energiantuotannon ja -omavaraisuuden tietämystä. Kampanjan budjetti on 300 000 euroa.

"Tavoitteena oli herättää keskustelua energia-asioista. Kampanja oli suunnattu peruskansalaiselle, jonka tietämys turvetoimialasta ei ole ollut paras mahdollinen", Vapon sidosryhmäjohtaja Janne Sankelo kertoo suuren kohun herättäneen Turveinfo-kampanjan tavoitteista.

Keskustelua, rankkaa kritiikkiä ja palstametreittäin jatkojuttuja Bioenergia ry:n nimissä toteutettu turvekampanja onkin herättänyt. Helsingin Sanomat syytti aukeaman jutussaan torstaina kampanjan vilisevän virheitä ja harhaanjohtamista.

Suomen turvevarantojen oikea määrä nousi ensimmäisenä kiistakysymykseksi.

Suomen turvevarallisuus on edelleen mittava energiaksi muutettuna. Taloudellisesti ja lainsäädännöllisesti hyödynnettävissä olevat varat ovat kuitenkin vain puolet laskennallisesta 12 800 terawattitunnista. Suomen yhdeksästä miljoonasta turvehehtaarista turvetuotannon käytössä on vain noin prosentin osuus.

Sankelo kertoo kampanjan saaneen myös merkittävästi positiivista kansalaispalautetta, vaikka lehtien sivuille se ei olekaan mennyt.

"Teemme tästä kampanjasta ja sen vaikuttavuudesta seurantatutkimuksen. Nyt on liian aikaista vielä vastata, mikä kampanjan vaikuttavuus oli. Keskustelua on käyty ääripäiden välillä", Sankelo vastaa kysymykseen, miten on mennyt.

"Turvekampanjakohua pyörittää pieni ryhmä", Vapon Janne Sankelo arvioi.

Mikä ryhmä? Anne Korkiakosken mukaan taustalla on Suomen Luonnonsuojeluliiton tietyistä jäsenistä koostuva ryhmä, liittona Luonnonsuojelijat ei ole tässä toiminut.

"Trollausta, manipulointia – ei hyviä tyylipisteitä", Korkiakoski toteaa arvioidessaan kampanjan herättämän vastapuolen toimintaa.

"Jos haluaa Suomessa vihamiehiä, voi aloittaa keskustelun turpeesta."

Julkisen kritiikin kohteeksi joutui myös kampanjan viestin toteuttamisesta vastannut mainostoimisto Hasan&Partners.

Oulun Energia tuottaa suuren osan kaukolämmöstään puuhakkeella ja turpeella. Oulun kaupungin omistamalla yhtiöllä on myös maan suurin ekovoimalaitos, joka tuottaa jätteistä polttamalla kaukolämpöä. Oulun energialla on niin ikään tuuli- ja vesivoimaa sekä yhdistettyä sähkön ja lämmöntuotantoa.

Maaseudun Tulevaisuuden tietojen mukaan Oulun Energian hallituksessa istuva Anne Korkiakoski oli keskeinen henkilö, kun turvekampanja päätettiin käynnistää. Riskit olivat tiedossa: Vapon vastaava kampanja vuonna 2011 herätti niin ikään rajua kritiikkiä.

Korkiakoski on aloittanut työuransa energia-alalla. Hän tutki Nesteellä energia-asenteita jo 1980-luvulla. Hänet tunnetaan parhaiten markkinointialan guruna, ja Korkiakoski valittiin vuoden markkinointijohtajaksi työskennellessään hissiyhtiö Koneella.

Nykyisin Korkiakoski toimii hallitusammattilaisena yhdeksässä eri yhtiössä, joista Oulun Energia on yksi.