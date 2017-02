"Me olemme nakkikastike ja huippufile" - HKScan palaa perusasioihin

Elintarvikeyhtiö HK Scanin kaksi tulosvaroitusta kertovat heikosta viime vuodesta. 1 873 miljoonan euron liikevaihdolla syntyi 13,2 miljoonan euron liikevoitto. Liikevoittoprosentti painui näin 0,2 prosenttiin liikevaihdosta, ja verojen jälkeinen tulos jäi tappiolle.

Yhtiö vaihtoi Baltian johtonsa uusiksi väärinkäytösten vuoksi jo viime vuoden lopulla, Ruotsin-johdon vaihto oli vuorossa tilinpäätösjulkistuksen yhteydessä.

Kolme kuukautta toimitusjohtajana työskennellyt Jari Latvanen aikoo uuden johtoryhmän avulla palauttaa HKScanin perusasioiden ääreen:

"Me olemme nakkikastike ja huippufile", Latvanen kiteyttää lihatalon kovan ytimen.

Heikko ja laskeva tuloskehitys vuodesta 2011 saakka kertoo HK Ruokatalon, Ruotsissa toimivan Scanin, Baltian Rakveren ja Talleggin sekä Tanskan paikallisen yhtiön Rose Poultryn vaikeuksista toimia kuin yksi konserni:

"Väitän, ettemme ole koskaan yhdistäneet HKScania yhdeksi yhtiöksi, edelleen meillä on siiloja."

Siilojen purkaminen on alkanut. HKScan ilmoitti aloittavansa seuraavat yhteistoimintaneuvottelut yhtiön kaikkien maiden toimihenkilöiden ja johdon piirissä. Mahdolliset henkilöstövähennykset yhtiö arvioi voivan johtaa enintään 150 työsuhteen päättymiseen

"Meillä on kahdeksan kerrosta johtajia. Kerroksia on ollut liikaa, tuloksena on ollut rikkinäinen puhelin. Jatkossa pitää tietää, kuka mistäkin vastaa", Latvanen linjasi yhtiön politiikkaa.

Ensimmäisenä johtajakerroksista lähti keskiviikon ilmoituksen myötä Skandinavian taso. HKScanin Skandinavian kuluttajaliiketoiminnasta vastannut johtaja Göran Holm on päättänyt siirtyä uusiin haasteisiin HKScanin ulkopuolelle kesäkuun alusta alkaen. Ruotsin johdosta vastaa jatkossa Finduksesta siirtyvä KTM Sofia Hyléen Toresson.

HKScanin tuotekehitykseen pannaan vauhtia: keskivertotuotteen lanseeraukseen lihakonsernissa on mennyt tähän saakka kaksi vuotta.

"Ei ole tätä päivää", yhtiötä digiaikaan päivittävä Latvanen kuvaa etenemissuunnitelmia.

Muutos vie aikaa, ja yhtiön Rauman broilerintuotantoon erikoistuneen tehtaan ylösajo ensi kesän jälkeen vaatii vielä viiden miljoonan euron kustannukset.

HKScan arvioi tulosohjeistuksessaan kuluvana vuotena pääsevänsä samalle heikolle kannattavuustasolle kuin viime tilivuotenakin.

"Tavoite on toki jotain muuta", talousjohtaja Tuomo Valkonen viittasi yhtiön neljän prosentin liikevoittotavoitteeseen.

Tappiollisesta tuloksestaan huolimatta HKScan ehdottaa yhtiökokoukselle 16 sentin osakekohtaista osinkoa. Osinko nousee kahdella sentillä viime vuodesta. Vahva omavaraisuusaste mahdollistaa osingonjaon ja mahdolliset investoinnitkin.

Suureen lihakeskusteluunkin HKScan aikoo osallistua aktiivisesti – lihatalon näkökulmasta:

"Meidän pitää uskaltaa lähteä viemään tätä lihakeskustelua, ja mitä vastuullinen lihan tuottaminen on. Olemme tilalta haarukkaan ja meillä on puhtaat, antibioottivapaat raaka-aineet. Se ei ole itsestään selvyys", Latvanen viittaa yhtiön aikeisiin tiistaina julkistetun WWF-lihaopas-raporttiin.

Aktiivisella otteella Latvanen viittasi keskiviikkona Maaseudun Tulevaisuudessa haastateltuun HKScanille naudanlihan tuottavaan, liperiläiseen Vesa Eroseen.

"Näin saadaan perspektiiviä keskusteluun eikä ruveta hörhöilemään ihan kaikkien höpinöiden perässä."

Nakkikastike arjessa on Latvasen mukaan "ihan hyvä juttu, eikä kenelläkään tarvitse olla siitä huonoa omatuntoa".

"Eihän kaikki kasvikset ole ympäristön kannalta terveellistä. Mikä on avocadon merkitys, mistä tulee tuore parsakaali ja miten se on tuotettu? Me kuluttajat olemme jo vieraantuneet tuotteiden raaka-aineista", Latvanen korostaa yhtiön lihatuotteiden kotimaisuutta ja terveellisyyttä.