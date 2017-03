Mitä ihmettä, kotimaista katkarapua? Kasvatusta kokeillaan Uudessakaupungissa

Suomen Katkarapu kokeilee valkojalkakatkarapujen kasvatusta Uudessakaupungissa.

Koelaitos on perustettu entiseen kalanjalostushalliin. Ravut kasvavat 29-asteisessa murtovedessä kolmen kuukauden ajan. Kyseessä on kiertovesilaitos, jossa vain haihtuva vesi korvataan uudella.

Ensimmäiset ravunpoikaset tuotiin Yhdysvalloista Teksasista muutaman millin mittaisina viime syksynä. Jatkossa poikaset on määrä tuottaa itse. Myyntiin ensimmäiset ravut pääsevät ensi kesänä.

12 viikossa katkarapu kasvaa alle 0,1 grammasta 20 gramman painoiseksi.

Pilottilaitoksen vesi lämpiää öljyllä, mutta jos rapua aletaan kasvattaa kaupallisessa mittakaavassa, tarkoitus on hyödyntää ydinvoimalan hukkalämpöä.

"Olkiluodon kanssa on sopimus että siirrytään aikanaan sinne. Sieltähän tulee hukkalämpöä", kertoo Suomen Katkaravun yrittäjä Juhani Salminen.

Salmisella on 40 vuoden kokemus kalankasvatuksesta. Ravut alkoivat kiinnostaa viime kesänä. Uudenkaupungin pilottilaitos on maailmanlaajuisestikin harvinainen avaus.

"Euroopassa on muutama muu laitos, mutta kyllä tämä on kylmin alue minne tämä trooppinen eläin on tuotu kasvamaan."

Kasvatuksesta huolehtii Suomen Katkarapu, rehun toimittaa Raisioon kuuluva Raisioagro. Yhtiö on kehittänyt loppukasvatukseen uuden, kotimaisen rehun erityisesti katkaravuille. Alkuvaiheessa ravut syövät eläviä äyriäisiä.

Rapujen rehun toimittavan Raisioagron kehityspäällikkö Olle Lerche suhtautuu myönteisin odotuksin kasvatuskokeiluun.

"Suomeen tuodaan 250 tonnia katkarapuja vuodessa. Tämä olisi taas yksi mahdollisuus korjata vähän kauppatasetta. Jos kysyntää on ja hinta on kohdallaan, en näe syytä miksi tämä ei voisi onnistua."

Aluksi rapuja on määrä myydä ravintoloille ja kalaliikkeille. Katkaravut toimitetaan kokonaisina, tuoreina ja keitettyinä tai keitettyinä pyrstöinä.

Raision näkökulmasta kasvatuksessa kiinnostaa rehun myynti. Kalarehuliiketoiminta on yhtiölle kannattavaa, yli 50 prosenttia tuotannosta viedään Venäjälle.

Katkarapurehussa on kalarehun tapaan sekä kasvisperäisiä raaka-aineita kuten soijaa ja vehnää että kalajauhoa. Kalajauhopitoisuus on korkea kalanrehuun verrattuna.

Rehun raaka-aineet tulevat sekä kotimaasta että ulkomailta.