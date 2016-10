Mitä järkeä on tuoda joulusuklaat myyntiin lokakuussa? Kauppias vastaa

Somessa on jo ehditty ihastella kauppoihin juuri saapuneita joulusuklaita. Osa suomalaisista kammoksuu pikkujouluajan aloittamista lokakuun alkupuolella. Hössötystä halutaan siirtää myöhäisemmäksi ja lasten pelätään innostuvan joulukalentereista aivan liian aikaisin.

K-Citymarket Lappeenrannan kauppias Reijo Tervo kertoo, ettei kauppa ole vielä tuonut joulun sesonkituotteita saataville. Ne otetaan esiin 17.10 alkavalla viikolla.

"Viikko 42 alkaa olla vakiintunut ajankohta. Tavallaan siinä alkaa pikkujouluaika, jolloin niitä ostetaan lahjoiksi", Tervo kuvailee.

"Ihmiset haluavat myös nautiskella ennen joulua. Myynti lähtee liikkeelle pikkuhiljaa."

Tervo kertoo, että joulumakeisten myynti on tasaantunut. Huippu asettuu yhä jouluviikolle, mutta menekki kiihtyy joka vuosi aikaisemmin. Näytteille asetteluun varataan runsaasti tilaa.

"Pyritään, että koko valikoima tulee kerralla esille. Se on kymmeniä lavoja, kyllähän se on massiivisen näköinen. Valinnanvaraa on joka lähtöön."

Kielteistä palautetta joulusesongin aikaisesta aloittamisesta ei Tervon mukaan ole tullut koskaan. Osa sesonkituotteista käy kaupaksi vuoden ympäri.

"Maksa- ja porkkanalaatikko käyvät aina kaupaksi, samoin kinkku- ja kalkkunarullat. Joulukinkkuja aletaan yleensä kyselemään vasta joulukuun alussa."