MOT penkoo Sambian väärinkäytöksiä: toimitusjohtaja tuhlasi "järjestön rahoja kuin omiaan"

Ylen MOT-ohjelma kertoo maanantaina lisää Sambian tuottajajärjestön (ZNFU) sisällä epäillystä, suuresta talousrikoksesta. MOT on tehnyt yhteistyötä Ruotsin television SVT:n Uppdrag granskning -ohjelman kanssa.

Ohjelma väittää toimitusjohtaja Ndambo Ndambon käyttäneen järjestön rahoja kuin omiaan.

Hänen kuukausipalkkansa on ollut 29 000 dollaria (26 300 euroa). Afrikan maissa pitkään palvellut suurlähettiläs Matti Kääriäinen arvioi, että suhteutettuna Suomen palkkoihin puhuttaisiin vuodessa miljoonatuloista.

Lisäksi ZNFU:n entinen työntekijä kertoo MOT:lle ja SVT:lle, että toimitusjohtaja myös otti kassasta melkein joka viikonloppu omiin tarpeisiin.

"Hallintojärjestelmät ja kontrollijärjestelmät siellä ovat niin heikkoja, että korruptiota siellä on ja tapahtuu. Mitä enemmän sitä rahaa on, niin sen suurempia summia tietenkin sieltä lähtee. Tässä tapauksessa on ollut harvinaisen "härski" tapaus", Kääriäinen analysoi Sambian tapausta MOT:lle.

MT on seurannut Sambian kehitysohjelmarahojen huijausta alkuvuodesta asti. MT muun muassa uutisoi, että SVT:n toimittaja ja kuvaaja joutuivat sambialaisen kollegansa kanssa pidätetyiksi, kun he koettivat huhtikuussa haastatella Ndamboa tämän kodin portilla (MT 13.5.).

Suomen ja Ruotsin valtioiden rahoittama pientuottajien ohjelma on keskeytetty 2,9 miljoonan euron väärinkäytösepäilyn vuoksi.

Sambiasta vastaava lähetystöneuvos Harri Sallinen toteaa, että rahojen takaisinperintä tulee olemaan pitkä prosessi.

Koko ZNFU:n toiminta on vaakalaudalla väärinkäytösten vuoksi.

Epäiltynä on myös Sambian tuottajajärjestön puheenjohtaja Evelyn Nguleka, joka oli rikostutkintaan asti myös Maailman tuottajajärjestön WFO:n puheenjohtaja.

