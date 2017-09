MTK on Raision iso omistaja – "Välillä tulee paljonkin palautetta"

Tuottajajärjestö MTK:lla on historiankin peruja laaja osakesalkku. Mutta miten yhtiö käyttää omistajan ääntä, jos sen jäsenet ovat tyytymättömiä sellaisen yrityksen toimintaan, jossa viljelijäjärjestö on iso omistaja?

"Vaikutamme asioihin erityisesti yhtiökokouksissa ja hallitusten valinnoissa, jotta yhtiöllä olisi mahdollisimman osaava ja hyvä hallitus. Hallitus puolestaan valitsee toimitusjohtajan ja vahvistaa yhtiön strategian. Liiketoimintaan liittyvät, puhtaasti operatiiviset asiat kulloinenkin toimiva johto linjaa hallituksen vahvistaman strategian, valittujen kilpailutekijöiden ja yrityksen arvomaailman raamien puitteissa", sanoo MTK:n talousjohtaja Heikki Laurinen.

Tällä viikolla jokunen MTK:n jäsen on nostellut kulmakarvojaan, kun elintarvikeyhtiö Raisio ilmoitti ryhtyvänsä lahjoittamaan rahaa luomukaurahiutaleiden myynnistä luontojärjestö WWF:lle. MTK on Raision iso omistaja ja se on usein ollut hyvinkin eri mieltä asioista WWF:n kanssa. Järjestöjen kannat ovat hyvin erilaisia esimerkiksi koskien metsien hiilinielulaskentaa tai lihansyönnin vaikutuksia.

"Raision WWF-asia on puhtaasti liiketoiminnallinen päätös", Laurinen korostaa. Sellaisiin MTK ei puutu.

"Totta kai meillä voi mielipiteitä olla, pidämme esimerkiksi kotimaisuuslippua korkealla ja toivomme, että elintarvikeyhtiöt arvostaisivat sitä työtä, jota jäsenemme tekevät."

Laurinen kertoo, että MTK on tehnyt omistajapolitiikassaan linjauksen, jonka mukaan järjestön omistusta osassa perinteisistä, alkutuotantoon liittyvistä yrityksistä vähennetään.

"Esimerkiksi Metsä Boardin osakkeita olemme myyneet tänä vuonna pois merkittävästi. Emme ole osallistuneet Metsä Boardin yhtiökokouksiin emmekä ole osallistuneet hallituksen valintaan, joten sen omistuksen vähentäminen keväällä oli perusteltua ja se tehtiin markkinoiden näkökulmasta hyvään aikaan."

Aika ajoin tulee tilanteita, joissa jonkin yrityksen päätökset eivät miellytä MTK:n jäseniä. Järjestö on tuolloin hankalassa välikädessä, koska operatiivisiin päätöksiin ei omistajilla ole ainakaan suoraan nokan koputtamista. Aiemmin Raision kohdalla ihmeteltiin sen käyttämiä ulkomaisia raaka-aineita.

"Välillä tulee paljonkin palautetta, myönteistä ja kielteistä", Laurinen sanoo.

Hän on ollut viimeksi kuluneina vuosina se MTK:n edustaja, joka on osallistunut muun muassa Raision yhtiökokouksiin.

Maaseudun Tulevaisuutta kustantaa Viestilehdet Oy, joka on kokonaan MTK:n omistama yhtiö.

