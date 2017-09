MTV: Lidl poisti kreikkalaisten elintarvikkeiden tuotepakkauskuvista kirkkojen katoilta ristit

Saksalainen kauppaketju Lidl on joutunut arvostelun kohteeksi pakkaustensa kuvankäsittelyn vuoksi ympäri Eurooppaa, kirjoittaa MTV verkkosivullaan. Syynä on ketjun omien, kreikkalaisten elintarvikkeiden Eridanous-tuotteiden pakkaukset.

Eridanous-brändin sinivalkoisiin pakkauksiin on kuvattu Kreikan Santorinin saarella sijaitseva Anastasis-niminen kirkko. Kuvaa on kuitenkin muokattu niin, että kirkon katolta on poistettu kokonaan sen kristillinen symboli, risti.

Asiasta on uutisoinut muun muassa brittilehti Mirror. Lidlin edustaja kertoi Mirrorin mukaan, että ketju haluaa pysytellä uskonnollisesti neutraalina ja on sen vuoksi päätynyt kyseiseen ratkaisuun. Ketju pahoittelee nyt asiaa ja kertoo muuttavansa pakkausten kuvitusta.

Asiaa on kommentoitu myös Suomen Lidlin Facebook-sivuilla.

"Eridanous-tuotteita on myyty Lidleissä ympäri Eurooppaa yli 10 vuotta. Kymmenen vuoden aikana tuotepakkausta on muutettu useasti ja uusimmissa pakkauksissa kreikkalaista maisemaa esittävässä kuvassa kirkon katolta puuttuu risti. Tämä oli selkeä virhe ja pyydämme anteeksi. Haluamme painottaa, että pakkauksen kuvitus ei ole tietoinen kannanotto. Tulemme muuttamaan Eridanous-pakkkauksien kuvitusta", ketju lupaa Suomen Lidlin Facebook-sivulla.

