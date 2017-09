Muuttuvat lukutottumukset jakavat yhä selvemmin kansaa: vanhemmilla painettu lehti ja tv, nuoremmilla verkko tärkein lähde

Painettu lehti on edelleen suosituin uutisväline, kun tarkastellaan suomalaisten viikoittaista lukemista, osoittaa Kansallinen mediatutkimus (KMT). Puolen vuoden välein tehtävän mittauksen mukaan painettuun lehteen tarttuu viikoittain 78 ja johonkin digitaaliseen välineeseen 65 prosenttia suomalaisista.

Kun tarkastellaan verkon uutisia, matkapuhelin on saavuttanut odotetusti tietokoneen välineenä. Tablettilaitteiden suosio on sen sijaan hiipunut hieman.

Huomattavaa on myös ero vanhempien ikäluokkien ja nuorempien kesken. 12–19- ja 20–49-vuotiaissa perinteisiä medioita eli paperilehtiä ja televisiota käyttää pääasiallisena uutislähteenä enää 4 prosenttia KMT:n vastaajista.

Yli 50-vuotiaissa osuus on edelleen 38 prosenttia. vastaavasti alle 210-vuotiaista enemmän kuin joka toinen käyttää pääasiassa verkkoa uutislähteenä, kun yli 50-vuotiaissa verkon pääasiallisia lukijoita on vain 6 prosenttia.

MT on saanut verkkouutisille 5 000 lukijaa lisää. MT:n kokonaislukijamäärä kuitenkin putosi viime syksyn KMT-mittauksesta 6 000:lla, kun painetussa lukijoita menetettiin 11 000.

Painettu MT onkin tähän asti sinnitellyt paperilehtien laskevilla lukijamarkkinoilla vastavirtaan. Nyt on tapahtunut käänne: Niin MT ja Kantri kuin Viestilehtien muut lehdet Koneviesti ja Aarre menettivät jonkin verran lukijoita painetussa muodossa.

Viime vuodet suosiossa selvästi noussut Kantrikin menetti nyt tuhat lukijaa viime syksyyn verrattuna. Sen lukijamäärän pudotus oli kuitenkin hyvin pieni verrattuna esimerkiksi Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen ja Kauppalehden Option kehitykseen.

Painetuista tilattavista sanomalehdistä MT on lukijamäärältään kirkkaasti toiseksi suurin. Lukijoita on 321 000. Kantrilla on 244 000 lukijalla sama asema viikko- ja kuukausiliitteiden joukossa.

MT:n kanssa saman levikkiluokan sanomalehdistä esimerkiksi Kauppalehti ja Aamulehti menettivät kumpikin kuuden kuukauden aikana 9 000 painetun lehden lukijaa. Kalevalla, Turun Sanomilla ja Savon Sanomilla pudotus oli pienempi.

Maakuntalehdistä Keskisuomalainen onnistui jopa kasvattamaan hitusen painetun lehden lukijamäärää.

Maan suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien painetun lehden lukijamäärä jatkoi laskuaan. Lukijoita katosi puolen vuoden aikana 24 000 ja heitä on nyt 597 000.

Kun tarkastellaan maa- ja metsätalouden julkaisuja, myös Viestilehtiin kuuluvat Koneviesti ja Aarre menettivät lukijoita.

Kilpailijoista Metsälehti säilytti lukijamääränsä ja Käytännön Maamies jopa onnistui hankkimaan 3 000 lukijaa lisää.