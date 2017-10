Näin OP:n tuleva pääjohtaja Ritakallio neuvoo sijoittamaan nyt

Nykyinen Ilmarisen toimitusjohtaja ja tuleva OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio antaa MT:n haastattelussa muutaman sijoitusneuvon.

Tulevana pankinjohtajana hän kehottaa varovaisuuteen etenkin velkarahalla pelaamisessa.

"Velaksi sijoittaminen on aina riskialtista, sijoittaapa osakkeisiin tai metsään. Jos sitä tekee vielä ympäristössä, jossa korot ovat alhaalla, usein myös omaisuuserien hinnat ovat jo valmiiksi korkealla ja riski on vielä isompi. En suosittele", Ritakallio sanoo.

Poikkeuksena on tilanne, jossa kysymys on vain pienestä osasta ihmisen varallisuutta ja jos voi ottaa korko- ja arvoriskin.

"Mutta jos sijoitus tai velka on ihmisen omaan talouteen nähden iso, se on iso ongelma. En suosittele."

Entä ennakoitko metsän, pellon tai asuntojen hintojen laskua?

"En näe mitään syytä sille tai sellaiselle, että on kupla ja 20 prosenttia hinnoista pois. Näen ainoastaan, että asuntojen hinnoissa korkojen nousu aikanaan tulee jarruttamaan hintojen kehitystä."

Huolena sen sijaan on liian suuret asuntolainat suhteessa omaan talouteen ja 4–5 prosentin lainankorkoihin.

Mitkä olisivat hyviä sijoituskohteita juuri nyt?

"Tämä on äärimmäisen vaikea hetki hakea hyviä sijoituskohteita. Mutta niin kauan, kun korot ovat alhaalla ja siitä huolimatta, että pörssiosakkeet ovat nousseet, ne voivat vielä nousta, jos yhtiöiden tulokset kasvavat. Se on mahdollista, mutta tosi hidasta tulosten kasvu tulee olemaan, vaikka talouskasvu yleisesti on vähän piristynyt", Ritakallio sanoo.

"Moni fiksu sijoittaja puntaroikin sitä, että on hyvä olla vähän enemmän käteistä, jos tulee hyviä sijoituskohteita."

Niinpä Ilmarisessakin on eläkerahaa nyt vähemmän kiinni osakkeissa kuin pitkällä aikavälillä. Sijoitustuotto oli viimeisten 12 kuukauden aikana muhkeat yli 9 prosenttia.