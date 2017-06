Nasdaq Helsinki: "Ennen heinäkuun puoltaväliä meillä on pörssilistoilla noin 30 uutta yhtiötä"

"Ovatko Suomen listautumismarkkinat kuumentumassa?"

Kysymyksen heitti maanantaina aamulla itselleen Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman. Hän ei herkästi näe, että listautumismarkkinat kävisivät ainakaan ylikuumina, mutta tulokkaita Pohjolan pörssilistoille joka tapauksessa on:

"Ennen heinäkuun puoltaväliä meillä on listoilla kolmisenkymmentä uutta yhtiötä", Husman arvioi.

Näistä kolmestakymmenestä tulokkaasta valtaosa päätyy Nasdaqin pohjoismaisissa pörsseissä Nasdaqin Tukholman pörssilistalle, vaikkakin ovi on käynnit sisälle päin myös sekä Helsingin päälistalle että First North -listalle.

Viime vuosina suhdeluku Helsingin ja Tukholman pörssitulokkaiden vertailussa on ollut yhtä Helsingin-listautujaa kohti kymmenen Tukholmaan listautumista.

Helsingin tulevien listautujien määrää toimitusjohtaja Husman ei uskalla arvata: Hänen edeltäjänsä Jukka Ruuska lupasi aikoinaan syödä hattunsa, jos vuoden loppuun mennessä ei uusia listautumisia ole kertynyt tiettyä määrää. Ennuste ei silloin toteutunut.

Nasdaq Nordiqissa vuonna 2017 on ollut yhteensä 47 yhtiön pörssilistautumista. Suomen pörssilistalle tulokkaista on tullut yksi suoraan ja kaksi yhtiötä siirtynyt First Northista päälistalle.

Ruotsissa 11 yhtiötä on listautunut suoraan ja yksi siirtynyt First North -listalta. First North kevyempine velvoitteineen on toiminut osalle yhtiöistä kuin odotushuoneena varsinaiselle pörssilistalle.

Suomen ja Ruotsin First North -listaukset yhteenlaskien FN-tulokkaaita on ollut 31 yhtiötä. Riskipääomia uudet pörssiyhtiöt ovat anneissaan keränneet 1 674 miljoonaa euroa.

Viikko sitten maanantaina Helsingin First North -listalla aloitti peliyhtiö Remedy Entertainment. Remedyn listautumisannin yleisöanti ylimerkittiin 8,5-kertaisesti, ja yhtiö aloitti näyttävällä kurssinousulla.

Perjantaina noteerauksen aloittaa optikkoketju Silmäasema, jonka anti on parhaillaan käynnissä.

Suomen pääomasijoitusyhdistys FVCA, ja Nasdaq Helsinki järjestivät pääomasijoiottamista, pörsssilistautumista ja vastuullista sijoittamista käsitelleen tilaisuuden Pörssitalolla Helsingin Fabianinkadulla.

Viime vuosina Helsingin pörssiin listatuista yrityksistä yli puolet on pääomasijoittajataustaisia. Pääomasijoittajien listaamien yritysten anteihin osallistuminen on tuonut osakesijoittajille yli kolminkertaisen tuoton pörssin keskimääräiseen tuottoon verrattuna.

Pääomasijoittajat ovat sijoittaneet suomalaisiin kasvuyrityksiin 2,4 miljardia euroa vuosina 2014–2016. Nämä kohdeyritykset ovat pääomasijoittajien omistuksessa keskimäärin 3-7 vuotta, jonka jälkeen yrityksistä irtaudutaan, esimerkiksi listautumisen kautta.

Helsingin pörssin uusista yhtiöistä vuosina 2014–2017 yli puolet eli 51 prosenttia on pääomasijoittajataustaisia, eli niissä on ollut pääomasijoittaja mukana listautumishetkellä tai aiemmin yrityksen kasvupolulla.

Suomen pääomasijoitusyhdistyksen maanantaina julkaisemalla pörssipotentiaalia omaavien yritysten listalla on erikokoisia ja eri kehitysvaiheissa olevia yrityksiä.

"Nämä yritykset saatetaan nähdä Helsingin pörssissä tulevina vuosina. Potentiaalisia pörssilistautujia pääomasijoittajien kohdeyrityksistä nähdään varmasti jatkossakin, sillä pääomasijoittajat ovat keränneet uusiin rahastoihinsa jo miljardi euroa uusia varoja viimeisen vuoden aikana", kertoo pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja Pia Santavirta.