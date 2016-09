Nettiostosten osuus ruokakaupasta yhä hyvin vähäinen

Ruuan verkkokauppa kasvaa Suomessa, mutta se vastaa edelleen alle puolta prosenttia kaikesta päivittäistavarakaupasta.

Suurin ruuan verkkokauppias on S-ryhmä, jonka myynti kasvoi viime vuodesta 50 prosenttia.

"Samaan hengenvetoon on sanottava, että kokonaisluvut ovat pieniä verrattuna ruokakauppaan yleensä. Ruuan verkkokaupan osuus ei näyttele myynnissä oikeastaan minkäänlaista osuutta tässä kohtaa", kertoo S-ryhmän vähittäiskaupan kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu.

Myös verkkokaupan kakkosella Keskolla kasvuprosentit ovat olleet kovia.

"Viime vuonna myynti viisinkertaistui ja tänä vuonna kolminkertaistui. Kokonaismarkkinaan nähden päivittäistavaran ostaminen verkossa on kuitenkin vasta prosentin kymmenyksiä", Keskon myyntijohtaja Mika Kakko sanoo.

Suuret vähittäiskaupan toimijat uskovat verkkokaupan tulevaisuuteen, mutta kehitystyötä riittää.

"Näemme, että ruokaverkkokauppa on tulevaisuutta ja sille on kysyntää. Ongelma on, ettei kannattavaa toimintamallia ole löydetty. Taustateknologioita, tehokkuutta ja toimintamalleja pitää vielä kehittää, jotta saataisiin aikaan toimiva yhtälö", Alarotu sanoo.