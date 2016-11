Nokian irtisanomisista toivuttiin uusia yrityksiä perustamalla

Nokian ja sen ostaneen Microsoftin suurpotkut ovat joillain paikkakunnilla kaukaista historiaa, joillain keskeneräinen projekti. Kenties parhaiten on selvinnyt Oulu, johon on Nokian jäljiltä perustettu lukuisia uusia yrityksiä. Alueelle on tullut myös uusia isoja toimijoita, jotka ovat rekrytoineet it-alan osaajia.

"Enää ei todellakaan eletä mitään Nokian jälkeistä aikaa", sanoo Business Oulun asiantuntija Alpo Merilä. Business Oulu on Oulun kaupungin liikelaitos, joka toteuttaa kaupungin elinkeinopolitiikkaa ja tarjoaa yrityksille kehityspalveluita.

Merilä kertoo, että kaikki töihin halunneet ex-nokialaiset ovat työllistyneet jo muutama vuosi sitten. Oulun verotulot ovat kasvussa, ja työmarkkinat ovat normalisoituneet. Erityisesti ohjelmistokehittäjät viedään käsistä.

"Suomen ohjelmistokehittäjien kova kysyntä koskee Oulua siinä kuin Helsinkiä ja Espootakin."

Tampereelta kerrotaan samaa: ohjelmistokehittäjistä on pulaa.

"Paikalliset ohjelmistotalot ovat kasvaneet hurjaa vauhtia", sanoo Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Timo Antikainen. Antikainen lisää, että yrityskenttä kehittyy koko ajan.

Toissa kesän isojen Microsoft-irtisanomisten jälkeen uusia yrityksiä on seudulle syntynyt yli neljäkymmentä.

"Isoimmat niistä työllistävät jo toistakymmentä henkeä", Antikainen huomauttaa.

Hän arvioi, että yhtiön viimekesäinen päätös lakkauttaa Tampereen toimipiste poikii vielä 40–50 uutta yritystä. Elinkeinojohtaja puhuu Tampereen "luovasta uhosta".

Vaikeampaa on irtisanotuilla keskijohdon työntekijöillä. He ovat työllistyneet hitaammin.

"Seudulla on monta ohjelmaa, joilla pyritään ohjaamaan osaajia paikallisen teollisuuden käyttöön", Antikainen sanoo.

Insinööriliiton Hannu Takala kertoo, että työpaikkakohtaisia tilastoja ex-nokialaisten työllistymisestä ja uusien yritysten syntymisestä ei ole. Takala huomauttaa, että Microsoftin alasajo on vielä kesken.

Esimerkiksi Salossa Microsoft on viipynyt pitempään kuin alun perin suunniteltiin. On arvioitu, että osa työntekijöistä jatkaa Salossa ensi vuoden alkuun saakka. Salon kaupunki ja yksityiset sijoittajat ovat parhaillaan perustamassa osakeyhtiötä, joka hankkisi Nokian ja Microsoftin käytössä olleen kiinteistökokonaisuuden omistukseensa.

Espoossa Nokian ja muiden teknologiayritysten irtisanomiset näkyvät edelleen korkeakoulutettujen pitkäaikaistyöttömien määrässä.

"Kokonaiskuva on kuitenkin positiivinen", sanoo Espoon elinkeinojohtaja Tuula Antola. Ex-nokialaiset ovat perustaneet satoja uusia yrityksiä.

Antola kiittelee Nokian Bridge- ja Microsoftin Polku-ohjelmia, joiden kautta on tuettu uusien työ- ja koulutusmahdollisuuksien löytymistä irtisanotuille. Hän näkee Espoon ja Suomen houkuttavana sijaintina uusille kansainvälisille yrityksille

"Vapaalla jalalla olevat teknologiaosaajat ovat toimineet houkuttimena. On ollut mahdollista rekrytoida paitsi yksittäisiä osaajia, myös kokonaisia tiimejä."