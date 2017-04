Nopea laajakaista olisi jo saatavilla joka toiseen kotiin - kiinteä yhteys vasta joka kuudennessa

Vaikka joka toiseen kotiin on saatavilla nopea, 100 megan kiinteä laajakaista, kuluttajista arviolta vain noin 15 prosentilla oli vuoden 2015 lopussa kotona vastaava tiedonsiirtoyhteys kiinteänä. Mobiiliyhteys on siten selvästi kiinteää yleisempi.

Kiinteitä liittymiä oli noin 1,71 miljoonaa, mikä on jopa aavistuksen eli noin prosentin vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pääosin valokuitua hyödyntävien liittymien osuus kasvoi viime vuoden aikana tasaisesti. Myös liittymien nopeudet ovat kasvaneet, Viestintävirasto tiedotti maanantaina vuosikatsauksessaan.

Paras nopean laajakaistan tarjonta on Pohjanmaan maakunnassa, jossa noin 73 prosenttiin kotitalouksista on saatavilla 100 megan laajakaistaliittymä. Uudellamaalla osuus on 65, Kainuussa 61 ja Keski-Pohjanmaalla 60 prosenttia.

Jos tarkastellaan vain valokuituyhteyksien tarjontaa, erot maakuntien välillä ovat vielä suurempia. Paras tilanne on Ahvenanmaalla, noin 58 prosenttia. Seuraavana tulevat Pohjanmaa 55, Kainuu 51 ja Uusimaa 44 prosenttia.

DNA on ohittanut kiinteän laajakaistaverkon rakentajana Telian (entinen TeliaSonera) ja Elisan. 19 prosenttia Suomen verkoista on nyt DNA:n operoimaa. Telian osuus on 18 ja Elisan 15 prosenttia.

DNA:n verkosta suurin osa eli reilusti yli 80 prosenttia on kuitenkin muulla kuin valokuidulla toteutettua. Telialla ja Elisalla on kummallakin noin kaksi kolmasosaa kiinteästä verkosta valokuituna.

Kärkikolmikon takana Anvialla on 3,5 ja Kaisanetillä ja Lounealla kummallakin noin 1,5 prosenttia kiinteästä verkosta. Tampereen Puhelimen kiinteä verkko on noin prosentti Suomen koko verkosta.

Mobiiliverkon arvioidaan kattavan noin kolme neljästä suomalaisesta. Maa-alan suhteen 4G-verkot kattoivat vuoden 2015 lopussa kuitenkin vasta neljä prosenttia koko Suomesta.

Viestintävirasto toteaakin, että LTE-verkkoa on rakennettu toistaiseksi lähinnä suurten kaupunkien ja asutuskeskusten ympärille. Lisäksi paikoin tarvitaan lisäantenni, jotta nopea mobiiliverkko toimii.

Viestintävirasto selvitti laajakaistan saatavuutta viime vuonna ensi kertaa osoitekohtaisella tarkkuudella. Siten tuloksista on voitu poistaa aiemmat päällekkäisten verkkojen aiheuttamat vääristymät.

Mobiilidatan hurjin kasvu näyttää toimialakatsauksen mukaan taittuneen, vaikka käyttö kasvoikin viime vuoden aikana edelleen 69 prosenttia. Mobiilidataa siirrettiin jo noin 16 gigatavua joka suomalaista kohden kuukaudessa.

Toisaalta tekstiviestien määrä laski edellisvuodesta noin 12 prosenttia. Viestejä lähetettiin 38 henkeä kohden kuukaudessa.

Matkapuheluja soitettiin vajaa 4 tuntia suomalaista kohden kuukaudessa, mikä on lähes saman verran kuin edellisenä vuonna.

Viestintäviraston tilasto