Nordean lainasalkku pysyi vakaana, luottotappioita ei Suomen maatilalainoissakaan

Finanssikonserni Nordean toisen vuosineljänneksen liikevoitto pieneni kuusi prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta ja oli 1010 miljoonaa euroa. Rahoituskate pysyi suunnilleen aiemmalla tasollaan, ja oli 1 175 miljoonaa euroa.

Pankin mittava järjestelmäuudistus on kasvattanut kustannuksia ja Pohjoismaiden johtavan rahoituskonsernin tulos notkahti myös Suomen asiakastoiminnoissa. Suomessa pankki tuotti liikevoittoa 223 miljoonaa euroa (2016, huhti–kesäkuu: 235 miljoonaa euroa). Suomen rahoituskate nousi kahdeksalla miljoonalla eurolla viime vuoden vastaavasta 203 miljoonaa euroon.

Nordean kertoi konsernin pankkijärjestelmän mittaavan muutosohjelman uusine järjestelmineen etenevän suunnitelmien mukaisesti. Viitisen vuotta kestävä ja noin miljardi euroa maksava järjestelmä tuo yhteiset tuotteet ja prosessit Nordean kaikkiin neljään maahan, Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan, joissa pankki toimii.

"Vuoden 2017 toinen neljännes oli toivottavasti kustannusten nousussa ylin taso, joka minun aikanani toteutui", kommentoi pankin tulosta Nordea-konsernin toimitusjohtaja Casper von Koskull.

Järjestelmäuudistus kasvatti vuosineljänneksellä konsernin kustannuksia lähes seitsemän prosenttia paikallisissa valuutoissa. Nordea arvioi pääsevänsä vuoden 2016 kustannustasolle takaisin vuoden 2018 aikana.

Pörssissä Nordean tulos jäi odotuksista ja Nordean osakkeen kurssi niiasi viitisen prosenttia tulosjulkistuksen jälkeen.

Pankin luottotappiot ovat pysyneet kurissa, ja ne pienenivät konsernitasolla 106 miljoonaan euroon (2016: 127 milj. euroa).

Toimitusjohtaja von Koskull kertoi pankin seuraavan tarkasti kiinteistömarkkinoiden kehitystä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, missä "joillain alueilla hintatasot saattavat olla kestämättömiä".

"Kaikkialla muualla kuin Suomessa kiinteistöjen hinnat ovat nousseet voimakkaasti viime vuosina, Ruotsissa eritoten asuntojen hinnat Tukholman alueella, samoin Oslossa, Norjassa. Mekin toivoisimme hintojen vakiintumista", Nordean Suomen-maajohtaja Ari Kaperi kommentoi.

Kaperin mukaan asuntojen hinnoissa Suomessa on alueellista eriytymistä ja kasvukeskusten ulkopuolella tilanne voi tietyillä alueilla olla hyvinkin huolestuttava.

Nordea on Suomessa myös merkittävä maatilojen lainoittaja. Pankin maatilalainojen lainasalkun koko on noin 600 miljoonaa euroa, ja se on pysynyt viime vuodet samalla tasolla.

"Tiedämme, että monelle maatilalle tilanne on haastava, mutta se ei ole näkynyt onneksi mitenkään asiakaskunnassamme asioiden hoitamisen vaikeutena tai kasvaneina luottotappioina. Siinä mielessä tilanne on hyvin vakaa", Ari Kaperi vastasi Maaseudun Tulevaisuudelle.

Nordean suomalaiset pankkiasiakkaat, 3,8 miljoonaa henkilöä, on jo siirretty onnistuneesti uuteen peruspankkijärjestelmään. Nordea Suomen henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava Topi Manner kertoi tulosjulkistuksen yhteydessä Nordean avaavan syksyllä uuden mobiilipankin asiakkailleen ensin Suomessa. Nordea laajentaa mobiilipankkiaan sen jälkeen muihin pohjoismaihin.

Mobiilipankin matkapuhelinsovellus, applikaatio, mahdollistaa sen ladanneille asiakkaille lainanhaun ja tarvittaessa asiakasneuvojankin reaaliaikaisen tapaamisen puhelun aikana. Nordean asiakkaiden piirissä Suomi on vielä takamatkalla, mitä tulee mobiilipankin käyttöön verrattuna verkkopankin käyttöön. iPhone- Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa kuluttajat ovat ottaneet appit aiemmin käyttöön kuin Nokia-matkapuhelimia yleisemmin käyttäneessä Suomessa.

Nordean verkkopankkia käyttävistä suomalaisasiakkaista noin 35 prosenttia on käyttänyt myös Nordean nykyistä mobiilipankkia. Ruotsissa vastaava osuus on 65 prosenttia.

"Mobiilipankin lanseeraus on iso satsaus syksyllä. Suomi ottaa muutaman vuoden kuluessa kiinni muut Pohjoismaat mobiilipankin käytössä", Topi Manner arvioi.

