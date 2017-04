Nyt loppui ruoka-ahdistus – "Teemanamme on: saa syödä"

Elintarvikeyhtiö Raisio käynnistää Elovena kauravalipalatuotteiden historian suurimman markkinointikampanjan tänään maanantaina. Raision Välipalat-yksikön strategia- ja brändijohtaja Mika Kukkurainen kuvaa mainoskampanjaa "ruokavallankumoukseksi".

"Tämä helpottaa nykyihmisen ruoka-ahdistusta. Niin monessa ahdistellaan suomalaisia siitä, mitä saa syödä ja mitä ei. Mielestämme syömisen ei pitäisi lisätä stressiä vaan olla positiivinen, iloa tuottava asia", perustelee Raision klassikkobrändin, Elovenan, mainoskampanjaa.

Elovena-tyttö kansallispukuineen ja kauralyhteineen näkyy tv-mainoksissa MTV:n kanavalla, ulkomainoksissa ja verkossa.

Mainosbudjettia Kukkurainen ei paljasta.

Viime tilivuonna Elovena-brändin myynti kasvoi uutuuksien myötä kymmenen prosenttia. Välipalat kuuluvat yksikkönä Raisio-konsernin Brändit-divisioonaan.

Elovena on brändinä 92-vuotias. Raisio on tänä vuonna uudistanut Elovenan pakkaukset, joiden suunnittelusta vastaa designtoimisto 358. Markkinointia Elovena tekee Markkinointi&Mainonta-lehden mukaan Bob The Robotin kanssa.

Tv-mainoksessa kansallispukuinen Elovena-tyttö on viety ruuhkaisen suurkaupungin liikennevilinään.

Elovenan historia alkoi vuonna 1925 viipurilainen Karjalan mylly haki mainoskilpailulla kuvitusta pakkaukseen, joka sisälsi ekstra priima höyrytettyjä Elovena Kaurahiutaleita. Raisio kertoo sivuillaan, kuinka mainoskilpailun voitti myllyn konemestarin poika Joel Viktor Räsänen, jonka luomaan vaaleaan neitoon nimi Elovena nykyjään yhdistetään. Nimi Elovena syntyi yhdistämällä yrityksen aiempi nimi Myllyosakeyhtiö Elo kauran latinankieliseen nimeen Avena sativa.

Elovena on kulkenut yrityskauppojen myötä Vaasan Höyrymylly Osakeyhtiölle ja päätyen lopulta Raisio-konsernille.

Raision Elovena-rahka valmistetaan Virossa virolaisesta maidosta

Raisio myllää Elovena-merkin uusiksi: Kaikki muuttuu, paitsi tyttö