Oma Säästöpankki ostaa maa- ja metsätalousliiketoiminnan S-Pankilta

Oma Säästöpankki ostaa S-Pankin pk-yritys- ja maa- ja metsätalousliiketoiminnan. Muutos tulee voimaan joulukuun alussa. Pankit tiedottavat, että toistaiseksi asiakkaat voivat asioida S-Pankissa entiseen tapaan.

Oma Säästöpankille siirtyy kaupassa noin 250 miljoonan euron liiketoiminta. S-Pankista siirtyy 16 henkilöä Oma Säästöpankin palvelukseen.

Oma Säästöpankki kertoo haluavansa kehittää maa- ja metsätalousyritysten ja pk-yritysten pankkipalveluita.

”Tämä kauppa on jälleen merkittävä ja määrätietoinen kasvun askel Oma Säästöpankille. Tartumme jatkossakin hanakasti kiinnostaviin hankkeisiin. Kasvatamme tällä kaupalla tunnettuuttamme suomalaisena ja valtakunnallisena pankkikumppanina sekä henkilö- että yritysasiakkaille”, kertoo Oma Säästöpankin toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi.

S-Pankki on S-ryhmän asiakasomistajien pankki. S-Pankki tiedottaa haluavansa jatkossa keskittyä ydinalueeseensa ja luopuu siksi pienyrityksille sekä maatiloille suunnatuista pankkipalveluista. Asunto-osakeyhtiöiden ja suurimpien rakennusliikkeiden rahoittamisessa S-Pankki on mukana myös tulevaisuudessa.

”Oma Säästöpankki on kasvava pankki, joka panostaa erityisesti pk-yritysten sekä maa- ja metsätalousyritysten asiakkuuksien kehittämiseen. Siksi siirrämme nämä asiakkuudet Oma Säästöpankille luottavaisin mielin”, summaa S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula päätöstä.

Oma Säästöpankki on Suomen suurin säästöpankki. Sillä on 37 konttoria ja noin 230 työntekijää. Koko Suomessa se ei toistaiseksi toimi, vaan toiminta-alue kattaa Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan ja Satakunnan. Pankki on muodostunut näillä alueilla aiemmin toimineista pankeista.