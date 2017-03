Omakotiliitto: Savonlinnassa asuminen kalleinta

Omakotitalossa asumisen kustannuksissa on suuret erot eri kuntien välillä. Omakotiliiton mukaan kalleinta asuminen sähkölämmitteisessä talossa on Savonlinnassa, jossa vuotuiset kustannukset ovat lähes 4 700 euroa. Sen jälkeen kalleimmat ovat Jyväskylä ja Vihti.

Halvimmalla pääsee Joensuussa, jossa kulut ovat noin 3 500 euroa vuodessa. Myös Kokkola ja Turku ovat halvimmasta päästä.

Kaikkien kuntien keskiarvo oli hieman alle 4 000 euroa vuodessa.

Vertailun esimerkkitalo oli 30 vuotta vanha, 120 neliön suuruinen, puurakenteinen ja sähkölämmitteinen talo omalla tuhannen neliön tontilla.

Liitto selvitti kunta- ja aluekohtaisesti päätettävien maksujen suuruuden 25 kunnassa, joissa asuu yhteensä 55 prosenttia suomalaisista. Tutkimuksen teki KTI Kiinteistötieto.

Selvityksessä mukana olleet maksut ovat kiinteistövero, lämmityssähkö, käyttösähkö, vesimaksut ja jätemaksut.

Savonlinnan kalleutta korostaa, että siellä on myös vertailun korkein kunnallisveroprosentti (22,5). Pienin kunnallisveroprosentti (18) on Espoossa.

Kulueristä suurimmat ovat lämmitys- ja käyttösähkö, jossa myös olivat suurimmat erot. Sähkön siirtomaksusta päättää paikallinen alueen sähköverkkoyhtiö. Muista vertailun maksuista päättää kunta.

Sähköllä lämmittäminen on kalleinta Savonlinnassa. Sähkön siirrosta perittävässä kuukausittaisessa perusmaksussa on erittäin suuret paikkakuntakohtaiset erot: kallein perusmaksu on Kajaanissa (29,6 euroa kuukaudessa) ja edullisin Tampereella (3,46 euroa kuukaudessa).

Vertailun suurinta kiinteistöveroa peritään Espoossa. Kiinteistövero on Omakotiliiton mukaan olemassaolonsa aikana yli kolminkertaistunut eikä se lainkaan huomioi kotitalouden käytettävissä olevia tuloja.

Kotitalous käyttää asumismenoihin keskimäärin liki 27 prosenttia käytettävistä olevista tuloistaan.

Omakotiliitto perää kohtuullisuutta asumismenoihin. "Asumismenot asettavat kansalaiset hyvin eriarvoiseen asemaan asuinpaikan mukaan", Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo.

Liitto vaatii erityisesti sähkön siirrosta vastaavien jakeluyhtiöiden päätöksiin enemmän läpinäkyvyyttä.

”Meillä on jatkuva pula kohtuuhintaisista asunnoista erityisesti kasvukeskuksissa. Kunnat ja yhtiöt lisäävät jatkuvasti asumismenoja ja vaarana on, että asumismenojen korotuksella paikataan maakunnille siirtyvä sote-rahoitus."