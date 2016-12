Omakotitalojen hinnat repesivät – ero kaupunkien ja haja-asutusalueiden välillä kasvaa

Omakotitalojen hintaero haja-asutusalueiden ja kaupunkien välillä kasvaa. Maakunnan keskuksessa omakotitalo maksaa noin kaksinkertaisesti muuhun maakuntaan verrattuna.

Voit tarkastella maakuntien asemakaava-alueiden, haja-asutusalueiden ja suurimpien kaupunkien hintoja jutun lopussa näkyvästä taulukosta.

Euroina hintakehitys tarkoittaa melkoista repeämää. Pääkaupunkiseudulla talojen hinnat hipovat pilviä, ja tasaisen korkeita ne ovat maakuntien kasvukeskuksissakin. Espoossa keskihinta on 450 000 euroa ja Kouvolassa 111 000 eli eroa on neljän talon verran, ilmenee Maanmittauslaitoksen tilastoista.

Hintakehitys on ollut nousujohteista kaikkialla maassa. Omakotitalojen hinnat ovat nousseet lähes kaikkialla maassa kymmenen viime vuoden aikana, haja-asutusalueillakin kolmanneksen.

Yhdellä pääkaupunkiseudun omakotitalolla saa vähintään kolme eteläpohjalaista, satakuntalaista, kymenlaaksolaista tai lappilaista vastaavaa. Porissa ja Raumalla asuntojen hinnat laskevat jyrkästi jo muutaman kilometrin päässä torilta.

Myös Hämeessä ja Varsinais­Suomessa talojen hinnat ovat alle puolet maan keski­arvosta.

Kehityksen syynä on muuttoliike ja seurauksena varallisuuden epätasainen jakautuminen. Työtä tekevät lähtevät ja eläkeläiset jatkavat asumistaan.

”Käsillä on valtava kaupungistuminen. Olen verrannut tilannetta 1960-lukuun. Helsinki on kehityksessä aivan omaa luokkaansa, mutta suuntaus näkyy myös maakuntakeskuksissa: Turussa, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Seinä­joellakin”, tulkitsee Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisterien rekisteripäällikkö Taisto Toppinen.

”Väestö keskittyy ja muuttaa kaupunkeihin, ja maaseutu­alueet tyhjenevät aika reippaasti. Tämä vaikuttaa niin, että on kasvavia ja taantuvia alueita.”

Toppisen kotikaupungissa Kuopiossa, kuten monessa muussakin kunnassa, taloja on paljon kunnan vuokratontilla. Nämä kaupat ovat irtaimiston kauppoja, jolloin ne eivät näy kiinteistökauppatilastoissa.

Kuopiossa kuntaliitokset ovat laskeneet talokauppojen tilastollista keskihintaa, jolloin Kuopio näyttää polkeneen paikallaan. Entisen kaupungin alueella talojen keskihinta on 200 000 euroa, Pohjois-Savon pikkukuntien asemakaava- ja haja-asutus­alueilla 127 500 euroa.

”Kuntaliitokset näkyvät myös esimerkiksi Oulussa, mutta vielä enemmän Nokian lähteminen”, Toppinen sanoo.

Tamperetta ympäröivät Kangasala, Pirkkala ja muut pienet kunnat ovat säilyttäneet itsenäisyytensä, vetovoimansa ja nousevat hintansa, samoin Turun ympäristö.

”Jos talo on rannalla, sen arvo säilyy paremmin, koska sitä voi käyttää loma-asuntona.”

Kouvolassakin tilastohintoja laskevat kuntaliitokset, mutta silti matala vetovoima kummastuttaa tilastonikkaria. Kaupunkiin vie nopea junarata eikä etäisyys Helsingistä ole kuin 135 kilometriä.

Yhteiskunta voisi kannustaa asumiseen maalla. Toppinen mainitsee työssäkäyville tärkeän työmatkavähennyksen. Sillä on merkitystä etenkin, jos työssäkäyntialueita laajennetaan työttömyyskorvauksen ehtona.

Myös kiinteistöveroa voisi korjata. Asiantuntijat ovat esittäneet, että kiinteistöveroa pitäisi periä kiinteistön todellisen arvon mukaan: kerrostalon ylemmistä maisemakerroksista enemmän kuin alemmista, keskustoissa enemmän kuin reuna-­alueilla ja maakuntien omakotitaloissa todellisen arvon mukaan.

Hallitus ei muutosta kaavaile, mutta Toppisen mielestä ajatus on hyvä.

”Maapohjan arvo perustuu jo todelliseen arvoon hintavyöhykkeittäin, mutta rakennusten verotusarvot ovat ylikorkeita niiden markkina-arvoon nähden. Se on valtava epäkohta. Myytävänä on kaupungintaloja, kyläkouluja ja asuinkiinteistöjä, joiden kiinteistöverot ja yllä­pitokulut ovat niin korkeita, että se hyydyttää kauppaa ja kiihdyttää luopumista. Ainoa järkevä teko on purkaa ne.”

Juttua muokattu 3.12. klo 10.50: Hintojen hakukone on väliaikaisesti pois käytöstä luvuissa ilmenneen virheen korjaamisen vuoksi.