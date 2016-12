OT-lehti: Ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisen valmistelussa ei arvioitu osakeyhtiöiden riskejä tai osuuskuntien mahdollisuutta

Tutkija Jukka Linna väitteli kesäkuussa Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisestä, Osuustoiminta-lehti kertoo. Hän hämmästeli väitöstutkimuksessaan sitä, ettei uuden ammattikorkeakoululain rahoituksen selvitys- ja valmisteluvaiheessa otettu millään tavalla tarkasteluun osuuskuntamallia.

"Osuuskuntamuotoista ratkaisua ei ole edes nostettu arvioinnin kohteeksi. Lisäksi osakeyhtiömuotoon sisältyvien riskien arviointi puuttuu kokonaan", Jukka Linna toteaa väitöskirjassaan.

Yhä useampi aikaisemmin valtion tai kunnan suoraan tarjoaman hyödykkeen, muun muassa julkisten palvelujen, tuottaminen siirretään osakeyhtiölle, niin julkisessa omistuksessa oleville kuin yksityisillekin. Lisäksi siellä, missä yhtiöittämistä ei vielä ole toteutettu, noudatetaan osakeyhtiöiden johtamiseen ja ohjaamiseen kehitettyjä menetelmiä, Linna muistuttaa väitöskirjansa tiivistelmässä.

Tutkija näkeekin osuuskunnan selvästi osakeyhtiötä toimivampana vaihtoehtona ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisessä.

Kansanedustajista Jukka Linnan huoleen ammattikorkeakoulujen yhtiöittämisestä jakaa Kimmo Kivelä (ps). Hän seurasi väitöskirjan valmistumista, otti asiaan kantaa eduskuntatyössä ja julkisuudessa sekä kannusti uutta tohtoria muutoinkin.

"Osakeyhtiömuotoisista ammattikorkeakouluista on vaarana tulla bisnespelureiden temmellyskenttä. Kuntien talous on aina tiukalla. Sitten pohditaan, että kunnan ydintehtävä ei ole omistaa osakeyhtiötä", Kivelä kuvailee keskiviikon OT-lehdessä.

"Saatetaan tietysti kysyä, että mikä on huoli, sillä onhan osakeyhtiön omistus toki julkisissa käsissä? Mutta nyt on jo merkkejä siitä, että kunnilla on ajatuksia irtautua osakeyhtiö-omistuksista. Ja mikä on yhtiö, se on helppo myydä."