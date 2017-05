Oululaiskeksijät pakkasivat hiljaisuuden käyttötuotteeksi, jota viedään jo yli sataan maahan

Toimiston ikkunasta näkyy, kun kuorma-auto kiihdyttää vauhtia, mutta mitään ei kuulu.

Korvissa on vastamelukorvatulpat, jotka kumoavat häiritsevät äänet sähköisesti tuotetulla, vastakkaisella ääniaallolla.

Toisin kuin tavalliset vaahtomuovitulpat, vastamelutulpat vaimentavat tehokkaasti myös matalat äänet.

QuietOn-tulppien toinen keksijä Janne Kyllönen sai idean vastamelukorvatulppiin Pekingin lentokentällä. Elektroniikkaliikkeessä hän kokeili vastamelukuulokkeita.

"Jäi kokemus, että hiljaisuuden kokemuksessa on paljon arvoa", Kyllönen kuvailee.

Liikkeen kuulokkeet olivat kuitenkin kalliit ja kömpelöt. Kyllönen kysyi työtoveriltaan Matti Nisulalta, voisiko vastameluteknologian pakata pieneen korvatulppaan.

Ei auta kuin kokeilla, Nisula tuumasi.

Keksijät ovat entisiä Nokian ja Microsoftin työntekijöitä.

Kyllönen on vetänyt lukuisia innovaatioprojekteja, ja hänellä on hallussa yli kymmenen patenttia. Nisula puolestaan on erikoistunut ääniteknologiaan ja elektroniikkaan.

Kun tuote oli valmis, perustetun yrityksen toimitusjohtaja Pekka Sarlund meni tulpat korvissaan hammaslääkäriin.

Hammaslääkäri vaati saada kokeilla tulppia. Kokeiltuaan hän sanoi Sarlundille, että "takaisin et tulppia saa, lähetä lasku", Kyllönen kertoo.

Hammaslääkärit joutuvat työssään kuuntelemaan jatkuvaa porausta ja sylki-imurin melua. Vastamelukorvatulpat päässä taustamelu katoaa mutta ihmisten puhetta pystyy kuuntelemaan.

Pian Sarlundin hammaslääkärireissun jälkeen Helsingin messukeskuksessa sattui olemaan hammaslääkärimessut. QuietOn onnistui myymään kaikki tulppansa messuilla.

Sen jälkeen yritys avasi myyntikanavat hammaslääkäripiireihin Pohjoismaihin ja Japaniin.

Oululaisyritys haki viime vuonna joukkorahoitusta Indiegogon kautta.

Sen jälkeen korvatulppia on myyty 1,3 miljoonan dollarin edestä noin sataan eri maahan. Kärjessä ovat Yhdysvallat, Suomi, Britannia, Saksa ja Australia.

Vastamelutulpat ovat herättäneet laajasti kiinnostusta. Aina kun ulkomaiset lehdet ovat kirjoittaneet keksinnöstä, tulppia on myyty yhdessä vuorokaudessa kymmenien tuhansien dollarien edestä.

Keksinnöllä on patentti Suomessa. Kansainvälinen patentti on haussa.

Korvatulppien hinta on verrattain kallis, Suomessa 179 euroa.

"Käsityön hinta maksaa", Kyllönen kommentoi.

"Lisäksi hintaa selittää se, että pieni tulppa on täynnä miniatyrisoitua teknologiaa. Kukaan suuristakaan teknologiajäteistä ei ole pystynyt laittamaan vastaavaa teknologiaa näin pieneen tilaan."

Suunnittelu on puhtaasti suomalaista, mutta tulpat valmistetaan Virossa.

Mikäli tuotannon pystyisi koneellistamaan, valmistuksen voisi Kyllösen mukaan tuoda Suomeen.

Vastamelutulppia ovat saaneet testattavaksi hammaslääkäreiden lisäksi teollisuudessa työskentelevät, muun muassa Kuhmon sahan työntekijät.

Tehtaan sisällä on toimisto, jossa äänieristys sinänsä on hyvä, mutta jatkuva kumina tuntuu korvissa epämiellyttävältä.

Sahalta QuietOn sai hyvää palautetta.

Kyllösen mukaan seuraavia kohderyhmiä voisivat olla myös kuljetusalan ammattilaiset.

Hän itse kertoo käyttävänsä korvatulppia aina, kun ajaa autoa.

"Rengasmelu häipyy, mutta radio kuuluu."

Tärkeimpiä asiakkaita QuietOnille ovat henkilöt, jotka kärsivät joko omasta tai puolison kuorsauksesta.

Tilausta löytyy myös matkustuksen parista.

"Finnairin pomo lupasi, että jos teemme tuotteesta nätin, he ryhtyvät yhteistyöhön", Kyllönen kertoo.

Tulppia aletaan pian myydä Finnairin lennoilla. Kyllösen mukaan ne ovat ideaali tuote myytäväksi matkustamossa, jossa moottori jylisee. Tulpat tulevat heti käyttöön.

Hiljaisuus myy. Niin myös suomalainen design. Turisteja lentää Aasiasta nauttimaan Pohjois-Suomen erämaasta.

"Lähtiessä he voivat ostaa vastamelukorvatulpat."