Palkkatyöt ja sivutoimet yhä tärkeämpiä maatalousyrittäjille

Palkkatöissä käyminen ja sivutoimien tulot tuovat yhä isomman osuuden maatalousyrittäjien kotitalouksien tuloista.

Vuonna 1995 niiden osuus oli 22 prosenttia, 2014 jo 35 prosenttia tuloista, Tilastokeskuksen tulonjakotilasto kertoo.

Maataloudesta saatavat bruttotulot ovat puolestaan laskeneet vuosina 1995–2014 noin 40 prosentista kolmasosaan, kertoo MTK:n edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen.

Maatalousyrittäjien kotitalouksien käytettävissä olevat rahatulot nousivat Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan vuonna 2014 lähes palkansaajien tasolle.

Palkansaajilla tulot olivat 27 306 euroa kotitalouden jäsentä kohti, maatalousyrittäjillä 27 115 euroa. Muiden yrittäjien tulot olivat 29 797 euroa.

Luvuissa on laskettu yhteen kaikkien kotitalouden jäsenten kaikki tulot. Niistä on vähennetty verot, sosiaaliturvamaksut ja pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Kotitalous luetaan Tilastokeskuksen tilastossa maatalous­yrittäjien ryhmään, jos talouden suurituloisin henkilö on maatalousyrittäjä.

Tulot on laskettu kotitalouksista kotitalouden jäsentä eli kulutusyksikköä kohti. Ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut yli 13-vuotiaat 0,5 ja lapset 0,3.

Helsingin Sanomat kertoi samaa tulonjakotilastoa käyttäen 17.9., että maatalousyrittäjien tulot ovat kasvaneet 1995–2014 välillä 55 prosenttia, eli toiseksi eniten muiden yrittäjien jälkeen.

Tulojen kasvua selittää alan rakennemuutos, sanoo Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori.

"Maataloustuotannon taso ja arvo olivat 20 vuotta sitten samat, mutta nykyään tuottajia on puolet vähemmän. Samaa summaa on jakamassa pienempi määrä sakkia."

Se tarkoittaa tulotason nousua, vaikka jatkavien tilojen tulot eivät kasvaisi lainkaan.

Tilastokeskuksen tulonjakotilaston tuorein tieto on vuodelta 2014. Maatilojen taloudellinen tilanne on muuttunut vasta sen jälkeen oleellisesti, Pyykkönen huomauttaa.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan maatalouden yrittäjätulo putosi vuonna 2015 noin 40 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna.

MTK avaa keskiviikkona aamulla maatalousyrittäjien tilannetta kansanedustajille.