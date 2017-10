Pankkijätti puisesta pankkikortista: "Mielenkiintoinen innovaatio"

Kerroimme aiemmin Mahogany Oy:n puisesta pankkikortista. Kotimaisesta koivusta valmistetut kortit otti käyttöön syyskuussa Säästöpankkiryhmä.

Osuuspankkiryhmässä puiseen pankkikorttiin suhtaudutaan positiivisesti.

"Puinen pankkikortti on mielenkiintoinen innovaatio", OP:n pankkitoiminnan asiantuntijapäällikkö Jani Hautala toteaa Maaseudun Tulevaisuudelle.

Hautala korostaa, että ekologisuus ja vastuullisuus ovat pankille tärkeitä asioita. Hautalan mukaan pankki on tutkinut puista pankkikorttia yhtenä vaihtoehtona.

Osuuspankkiryhmä on Hautalan mukaan juuri uudistanut korttivalikoimansa ryhmän uuden brändi-identiteetin mukaiseksi, joten puisia kortteja ole toistaiseksi tarkoitus ottaa pankkiryhmän valikoimaan.

Nordean viestinnästä todetaan Maaseudun Tulevaisuudelle, että Mahogany Oy:n vanerikortti on hieno innovaatio ja ekologisten arvojen tukeminen ehdottoman kannatettava asia.

Nordea on selvittänyt puisen maksukortin käyttömahdollisuuksia jo aiempina vuosina, eikä korttimateriaalien vaihtaminen ole pankin mukaan tällä hetkellä suunnitelmissa.

"Tällä hetkellä panostamme erityisesti lähi- ja mobiilimaksamisen edistämiseen ja uskomme vahvasti niiden suosion kasvuun", Nordean viestinnästä todetaan.

Danske Bankista huomautetaan, että puuta on käytetty maksukorttienkin materiaalina yksittäisissä markkinoissa ja yksittäisten toimijoiden osalta aiemminkin. Haasteena on pankin mukaan joissain tapauksissa ollut materiaalin soveltuvuus tähän käyttötarkoitukseen.

Nyt Suomessa käyttöönotetut puiset maksukortit vaikuttavat Danske Bankin mukaan varsin toimivilta. Kun suomalainen korttien liikkeellelaskija on ne ottanut käyttöön, voi pankin mukaan arvioida, että ratkaisua on testattu, ja se on arvioitu toimivaksi.

Danske Bankista kerrotaan, että pankki arvioi säännöllisesti maksukorttien ulkonäköön ja teknisiin ominaisuuksiin liittyviä seikkoja.

"Puun käyttäminen materiaalina on mielenkiintoinen ratkaisu. Kyseisen materiaalin käyttöönotto ei ole tällä hetkellä ajankohtaista, mutta seuraamme luonnollisesti kuluttajakokemusten ympärillä käytävää keskustelua", pankin lausunnossa todetaan.

Sitä, miten nopealla aikataululla puinen pankkikortti voisi korvata perinteisen muovikortin, Danske Bankin edustajat eivät lähde arvioimaan.

