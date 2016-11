Pentikäinen EK:lle: Kaupungistumisen kiihdyttäminen olisi kohtalokasta biotaloudelle

Tuottavuuden nousua ei voi hakea kiihdyttämällä muuttoa maalta kaupunkeihin, vastaa Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen. Pentikäinen kommentoi Elinkeinoelämän keskusliiton nimissä annettua lausuntoa kaupungistumisen merkityksestä.

Järjestön pääekonomisti Penna Urrila totesi järjestön talousseminaarissa, että kaupungistumisen kiihdyttäminen olisi helppo tapa lisätä tuottavuutta. Talous kasvaisi entisestään, jos esimerkiksi puoli miljoonaa suomalaista muuttaisi maalta kaupunkiin, ekonomisti laski.

Pentikäinen mielestä maaseudun tyhjentäminen olisi kohtalokasta esimerkiksi biotalouden nousulle.

"Biotalous on yksi Suomen talouskasvun ankkureita. Siksi on olennaista, että myös maaseudulla on vahvat edellytykset yrittämiselle. Suomen yrityksistä 40 prosenttia toimii maaseudulla."

Pentikäisen mielestä talouskasvun kannalta olennaisinta on avata kilpailu työmarkkinoille ja tuoda ne kartelliajasta avoimen talouden maailmaan.

"Näin jokaisessa yrityksessä voidaan sopia henkilökunnan kanssa yhdessä myös työehtosopimuksista poiketen. Paikallisen sopimisen vapaus olisi erittäin tärkeää maaseudun työnantajille, koska se voi avata niille uusia kilpailuetuja."

Suomen yrittäjät ja Elinkeinoelämän keskusliitto tekevät Pentikäisen mukaan "arkista yhteistyötä monessa asiassa". Pentikäinen ei halua arvioi, miten EK:n rooli muuttuu työmarkkinapöydissä, kun keskinäisistä palkkaratkaisuista luovutaan ja työehdoista sekä palkoista neuvotellaan jatkossa liittotasolla.

"EK:n jäsenliitot arvioivat liiton tarpeellisuutta", hän vastaa kysymykseen keskusliiton tarpeellisuudesta.

Pentikäinen pitää yrittäjäjärjestöjä erilaisina. Hän ei myöskään koe, että järjestöjen välillä olisi jäsenkilpailua.

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies kertoo MT:n haastattelussa (4.11.), että SY:n on leimallisesti yksinyrittäjien puolella, eikä yrittäjien etujärjestöjen välillä ole "negatiivista kilpailua". Häkämies sanoo myös, että paikallisen sopimisen uudelleenlämmittäminen hallituksen puoliväliriihessä on epätodennäköistä.

Pentikäinen kommentoi, että EK on työnantajaliittojen liitto, jossa isot yritykset käyttävät isännän ääntä.

"Suomen yrittäjät on puolestaan kansanliike, joka kokoaa 115 000 yrittäjää eri puolilla maata. Tässä joukossa on 50 000 työnantajayritystä. Määrä on noin kolme kertaa suurempi kuin EK:n liittojen jäsenyritysten määrä."

Hän lisää, että valtaosa Suomen yrityksistä, 265 000, työllistää alle yhdeksän henkeä.

"Tämän joukon varassa on pitkälti Suomen työllisyyden paraneminen. Tämä on myös se yritysten joukko, jonka ääni ei ole kuulunut suomalaisessa työmarkkinapöydässä. Työehtosopimukset tehdään lähes jokaisella alalla suurten ehdoin ja pienten kustannuksella."

Pentikäisen mielestä tällainen sopiminen on tullut tiensä päähän ja isojen yritysten sanelun aika on ohi.

"Suomen työpaikoille pitää tuoda viimein sopimisen vapaus. Myös pk-kenttää pitää kuulla. Ei ole laitaa siinä, että isot yritykset kattavat työnantajaliittojen kautta pienten pöydän, ja monella alalla vielä järjestävät itselleen paremmat ehdot, muun muassa paikalliseen sopimiseen."