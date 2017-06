Pesu meni pieleen HK Scanin tehtaalla – kermaa pääsi luontoon

Säiliön pieleen menneen pesun seurauksena lihayhtiö HK Scanin tehtaalta Vantaalla pääsi luontoon kermaa, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

"Kerma on alustavan selvityksemme mukaan päätynyt viemäriin säiliön pesun yhteydessä. Neste on ohjautunut hulevesikaivoon virheellisen viemäriasennuksen vuoksi. Viemärin olisi pitänyt olla kytketty jätevesiviemäriin, mutta se on ohjautunut inhimillisestä erehdyksestä johtuen hulevesikaivoon", tuotantojohtaja Terhi Hakkarainen HK Scanin Vantaan-tuotantolaitokselta sanoo tiedotteessa.

HK Scanin mukaan viemäri on suljettu välittömästi havainnon jälkeen. Vastaavien tapausten ehkäisemiseksi yhtiö on päättänyt investoida laitteistoon, joka mittaa tuotantolaitoksen hulevesien laatua jatkuvasti.

Keskiviikkona 7.6. Vantaan kaupungin ympäristökeskus sai ilmoituksia Kartanonkosken Illenpuiston hulevesialtaasta, jonka vesi oli värjäytynyt valkoiseksi.