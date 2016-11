Pientaloja rakennetaan taas innokkaasti: "Tutkimusten mukaan kansa haluaa asua omakotitaloissa"

Naulapyssyjen nakutusta kuuluu tänä vuonna entistä useammalta omakotitalon työmaalta. Pientaloteollisuuden suhdannekatsauksen mukaan talojen myynti kasvoi alkuvuonna lähes viidenneksen.

Suomen suurimpiin ja vanhimpiin kuuluvan pientalovalmistajan Omatalon toimitusjohtaja Tapio Pitkänen on varovaisempi. Hän arvioi rakentamisen kääntyneen pitkän taantuman jälkeen lopulta kolmen prosentin kasvuun rakennusluvista päätellen.

”Tilanne näyttää nyt oikein hyvältä, kun ihmisten luottamus talouteensa on kohentunut.”

Pientalojen rakentaminen oli pohjalukemissaan viime vuonna, jolloin valmistui vain runsaat 6 000 taloa. Tänä vuonna päästään 6 500 taloon ja ensi vuonna ehkä 7 000 taloon.

Huippuvuosien 15 000 talosta kymmenkunta vuotta sitten jäädään kuitenkin kauas.

”Rakennusala on viime vuosina keskittynyt kerrostalojen pieniin vuokra-asuntoihin, vaikka kansa haluaisi tutkimusten mukaan asua omakotitaloissa kohtuulähellä palveluja”, Pitkänen ihmettelee.

Puusta tehdyn omakotitalon neliöhinta on hänen mukaansa parituhatta euroa, kun kerrostalossa se nousee useimmiten kaksinkertaiseksi.

Pientaloteollisuus onkin painottanut kaavoittajille ja kaupungeille sitä, että raiteiden varrelle pitäisi saada pientaloalueita, joista olisi keskustaan enintään tunnin työmatka.

”Tonttien ei tarvitse olla välttämättä suuria, kunhan ne suunnitellaan hyvin siten, että oma rauha säilyy.”

Monipuolinen rakentaminen onkin viriämässä, vaikka Pitkäsen mielestä vähän myöhään.

Pientalojen ostajat suosivat Pitkäsen mukaan ekologista materiaalia puuta, vaikka harkko- ja betonitalot kasvattivat takavuosina osuuttaan markkinoista.

Sonkajärvellä Pohjois-Savossa toimiva Omatalo valmistaa kaikki talonsa puusta. Omatalo ostaa suurilta metsäyhtiöiltä sahatavaraa ja paneelia viidellä miljoonalla eurolla vuodessa.

Yhtiön myynti on kasvanut peräti 60 prosenttia viime vuodesta, mikä johtuu lähinnä siitä, että yhtiö aloitti myynnin isojen rakennusliikkeiden projekteihin. Myös talopakettien myynti on kasvanut.

Omatalon liikevaihto on tänä vuonna noin 18 miljoonaa euroa. Liiketulos on tappiollinen, mitä Pitkänen selittää suurilla investoinneilla toimintatavan muutokseen.

Omatalo vaihtoi omistajaa 4,5 vuotta sitten, minkä jälkeen on siirrytty yhä enemmän pelkästä valmistuksesta mukaan talojen rakentamiseen, projekteihin ja asiakaspalveluun.

”Kauppahintaan sisältyi runsaasti good-williä eli liikearvoa, joka poistetaan viiden vuoden aikana. Kun sitä ei ensi vuonna enää poisteta, tulos paranee selvästi. Varsinainen operatiivinen toiminta eli talojen tuottaminen on ollut koko ajan kannattavaa”, Pitkänen sanoo.

Vuonna 1939 Viipurissa perustetun tehtaan nykyiset omistajat ovat Pitkänen ja Sinituotteen Ilkka Brotherus, joilla on yli puolet osakkeista. Sonkajärven osuus on viidennes ja myös muulla toimivalla johdolla on pieni siivu osakkeita.

Yhtiöllä on nyt töissä sata henkilöä. Työaikapankki on ahkerassa käytössä eli kesällä ruuhka-aikaan työaikaa talletetaan pankkiin ja käytetään talvella vapaina. Lomautuksia ei tarvita.