Polttoaineissa palmuöljy jäljitetään - miksei kekseissä ja kosmetiikassa?

Yhteistyö Kaakkois-Aasian suurien palmuöljytuottajien kanssa on parempi tie kuin palmuöljyn kieltäminen kokonaan, katsoo Nesteen johtaja Kaisa Hietala.

Neste on ollut viime vuosina ryöpytyksen kohteena ensimmäisen polven kasvipohjaisen biodieselin tuotannosta, joka rakentui palmuöljyn varaan. Vaikka uusiutuvassa dieselissä palmuöljyä ei käytetä, se on edelleen yhtenä raaka-aineena muissa uusiutuvissa polttoaineissa.

"Palmuöljykeskustelua on ollut ja on tärkeä käydä. Mutta maatalous on niin erilaista kussakin maassa. Suomen tilanteesta katsoen on vaikea arvioida, mikä on siellä oikein ja väärin", hän painottaa.

Hän ymmärsi tämän tavatessaan Indonesian maa- ja metsätalousministerin, kun hän työskenteli Nesteellä Singaporessa vuosina 2008–2011.

"Tämä kertoi olleensa Suomessa 1980-luvulla ja tuonut kotimaahansa oppia suopeltojen käytöstä. Se on ollut tärkeää öljypalmujen viljelyssä. Nyt sitä kritisoidaan Euroopassa, vaikka se on heidän päämaataloustuotteensa.”

Indonesiassa 40 prosenttia kansalaisista elää köyhyysrajan alla. Banaanin, luonnonkumin ja öljypalmujen tuotanto on merkittävä keino saada toimeentuloa, ja ne myös tuottavat kansantalouteen vientituloa.

”Kenellä on lupa sanoa, että Indonesia tai Malesia ei saa kehittää palmuöljytuotantoaan? Voidaan vain toivoa ja tehdä yhteistyötä sen eteen, että he hyppäisivät suoraan kestävään maa- ja metsätalouteen.”

Kestävä tuotanto ei tarkoita viljelijöille pelkästään lisää kustannuksia. Toisaalta se myös alentaa kuluja esimerkiksi, koska täsmälannoitus vähentää kalliiden tuotantopanosten hankintaa ja valumat vähentyvät säästäen ympäristöä.

Kaikki Nesteen käyttämä palmuöljy on nyt sertifioitua ja se pystytään jäljittämään tilalle asti. ”Olemme pyrkineet täyteen avoimuuteen. Kaikki tieto löytyy nyt netistä”, Hietala sanoo.

”Biopolttoaineessa kasviöljyjen pitää olla sertifioitua ja täyttää kestävyysvaatimukset, mutta miksi samaa ei voida viedä ruokateollisuuteen? Sillä saataisiin vietyä aimo loikka maataloutta jäljitettävyyden näkökulmasta eteenpäin.”

75 prosenttia maailman palmuöljystä käytetään elintarvikkeissa ja kosmetiikassa. Hietala kummeksuu, että esimerkiksi keksien pakkaustiedoissa näkyy raaka-aineena vain kasviöljy, muttei mitä öljyä ja missä maassa se on tuotettu.

”Jos me olemme kyenneet tekemään ketjusta täysin jäljitettävän, kyllä se onnistuu muiltakin.”

Nesteen esimerkki osoittaa Hietalan mukaan, että kuluttaja arvostaa kestävyyttä ja on valmis maksamaan siitä korkeampaa hintaa.