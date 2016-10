Ponsse käynnistää pörssin tuloskauden

Miten Helsingin pörssiin listatuilla yhtiöillä meni kesällä ja alkusyksystä? Tähän saadaan vastauksia tämän viikon tiistaista alkaen, kun Helsinkiin noteerattujen yhtiöiden tuloskausi pyörähtää käyntiin. Ensimmäisenä vuorossa on metsäkoneyhtiö Ponsse ja tahti kiihtyy vilkkaaksi ensi viikolla.

Lomakauden johdosta heinä-syyskuun vuosineljännes ei ole yhtiöiden vuoden tuloksen kannalta yhtä keskeinen kuin loppuvuosi. Vuoden viimeinen neljännes antaa selkeämmän kuvan, kun yhtiöt kertovat arvioitaan ensi vuoden näkymistä.

Analyysiyhtiö Inderesin strategi Juha Kinnunen kertoo, että Inderesillä odotukset ovat yleisesti ottaen positiiviset.

"Odotamme seuraamiemme yhtiöiden tuloskasvun olleen noin seitsemän prosenttia kolmannella neljänneksellä. Hajonta eri sektoreilla on kuitenkin suurta."

Rakennussektori käy tällä hetkellä Suomessa kuumana ja Kinnunen ennakoi, että loppuvuonna tämän pitäisi alkaa näkyä myös tuloksissa. Myös it-palvelusektorilla odotetaan hyvää tuloskehitystä.

Konepajayhtiöistä Wärtsilä antoi viime viikolla tulosvaroituksen, mutta Kinnusen mukaan sitä oli osattu odottaa.

"Wärtsilä on varoituksesta huolimatta edelleen laatuyhtiö."

Tulosvaroitus voi vaikuttaa myös kilpailijan arvostukseen. Tästä saatiin esimerkki, kun verkkoyhtiö Ericssonin raju tulosvaroitus veti myös Nokian kurssin yli seitsemän prosentin laskuun. Nokian omaa tulosta ja arvioita markkinatilanteesta saadaan odottaa ensi viikon torstaihin asti.

Helsingin pörssin yleisindeksi on vuoden alkuun verrattuna reilun prosentin laskussa, mutta luvun taustalla on hyvin erilaisia kehityksiä. Suurista yhtiöistä pitkään rämpinyt teräsyhtiö Outokumpu on saanut aikaan käänteen ja yli tuplannut kurssinsa. Myös mediayhtiö Sanoman kurssi on noussut tämän vuoden aikana yli kaksinkertaiseksi.

Yleisindeksiä toisaalta painaa muun muassa Nokia, jonka kurssi on laskenut yli 30 prosenttia vuoden alusta.