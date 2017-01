Postin toimitusjohtaja Heikki Malisen mukaan posteja on maailmalla kolmea sorttia: Italian posti on finanssitalo eli maan suurin pankki ja vakuutusyhtiö. Sveitsin posti on digitalo, jolla on tuhansia skannaajia Vietnamissa.

"Kolmas ovat postit, jotka rakentavat itselleen uutta logistista liiketoimintaa eli paketti on iso tuote. Me kuulumme tähän", Malinen sanoi MT:lle joulun alla.

Kannattavin on finanssi-posti, mutta Suomen Posti ei palaa pankiksi. Postipankki eriytyi postista 1990-luvulla ja Malinen myi viimeisenkin Itella-pankin rippeet heti tullessaan talon vuonna 2012.

"Meillä ei ole pankkitoimintaa eikä meillä ole aikomusta mennä pankkitoimintaan, se ei ole ydinliiketoimintaamme. Tavaroiden, kirjeiden ja rahdin kuljettaminen logistiikassa on se meidän juttu."

Posti jakoi tänä vuonna ennätykselliset 34 miljoonaa pakettia, joista yli miljoona joulunalusviikolla. Toistaiseksi Posti Groupin tulos tulee kuitenkin perinteisestä postitoiminnasta.