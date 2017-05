Posti: Jakelu onnistui alkuvuonna Viestintäviraston vaatimusta paremmin – 100 000 euron uhkasakko kiritti

Posti kertoi maanantaina, että jakelun laatu on ylittänyt alkuvuoden aikana Viestintäviraston vaatimukset. Postin mukaan tammi-huhtikuussa jakelu onnistui yli 99,8-prosenttisesti. Huhtikuussa yleispalvelukirjeitä jäi viisipäiväisen jakelun ulkopuolelle vain 0,09 prosenttia.

Viestintävirasto asetti Postille marraskuussa 100 000 euron uhkasakon, joka liittyy Postin yleispalvelukirjeiden jakeluhäiriöihin. Viraston vaatimus laatutasosta oli 99,8 prosenttia huhtikuun loppuun mennessä.

Kokonaisuutena yleispalvelun jakelulaatu on nyt viime vuoden häiriöiden jälkeen sellaisella tasolla, mitä Viestintävirasto on meiltä vaatinut. Tämän tason saavuttaminen on kuitenkin vaatinut paljon erityistoimia, mikä on nostanut merkittävästi jakelukustannuksia, sanoo Postin kirje- ja markkinointipalveluista vastaava Kaj Kulp.

Postin mukaan jakelun laadun parantamiseksi on tehty alkuvuonna lukuisia toimenpiteitä. Posti on vakinaistanut syksyn jälkeen jakelussa yli 230 työpaikkaa ja vahvistanut resursseja ruuhkatilanteissa. Myös prosessiongelmia on korjattu ja kentän esimiestyötä parannettu.

Yleispalvelun jakelua mitataan Viestintäviraston kanssa sovitulla tavalla. Virasto on edellyttänyt, että Posti tilastoi päivittäin jakelun toteutumista postinumeroalueittain ja jokainen poikkeama raportoidaan koko maasta.

Olemme pahoillamme jokaisesta jakeluhäiriöstä, oli kyse sitten yleispalvelutuotteesta, lehdestä, tai mistä tahansa Postin palvelusta, Kulp kertoo.

Posti tiedottaa häiriöistä julkistamalla häiriötiedotteita verkossa.