Posti panttaa osoiterekisteriä, ja saa lokaa niskaan kilpailevien yhtiöiden jakeluvirheistä

Postin lisäksi Suomessa kirjeitä jakaa 12 yksityistä jakeluyhtiötä.

Kun jakeluyhtiö jaa esimerkiksi lähetyksen vanhentuneeseen osoitteeseen, moni kansalainen syyttää erehdyksessä Postia.

"Postille tulee viikoittain jo yli 500 kappaletta muiden jakeluyhtiöiden virheellisesti jakamia kirjeitä ja muita lähetyksiä. Tämä on erittäin ikävä asia, koska väärin jaetusta postista moititaan Postin postinjakajia, vaikka he ovat näihin virheisiin täysin syyttömiä", Postin jakelujohtaja Juhani Vuola sanoo tiedotteessa.

Vastuu toisen jakeluyhtiön virheestä ei kuulu Postille vaan jakeluyhtiölle itselleen.

Postin kanssa kilpailevat jakeluyhtiöt toimivat sanomalehtien varhaisjakelualueilla. Ne jakavat kirjeitä – esimerkiksi laskuja ja muuta yrityspostia – öisin samassa yhteydessä sanomalehtien kanssa. Posti jakaa kirjeet aina päivällä.

Jakeluyhtiön tunnistaa kirjekuoren maksumerkinnästä. Postin jakamat yrityskirjeet taas tunnistaa Posti Oy -merkinnän lisäksi tunnuksesta PRIORITY tai ECONOMY.

Toisen jakeluyhtiön lähetys voi viivästyä viikkokaupalla, jos se palautetaan Postille.

Posti kerää sille palautetut kilpailijoiden lähetykset omiin toimipisteisiinsä, joista yhtiöt hakevat ne noin kerran viikossa.

Jakeluyhtiöiden virheet ovat lähinnä väärään osoitteeseen jaettua postia.

Jakeluyhtiöiden näkökulmasta ongelma on, että ajantasainen osoiterekisteri on Postin hallussa, sanoo yksityisten jakelijoiden yhteenliittymän Jakeluyhtiö Suomen toimitusjohtaja Marko Toivari. Postilaki velvoittaa Postin antamaan rekisterin myös kilpailijoiden käyttöön, mutta sen vaatima hinta on Toivarin mukaan liian suolainen. Toivari toivoo tulevan lakimuutoksen muuttavan tilannetta.

Postisalaisuus koskee myös yksityisten jakeluyhtiöden lähetyksiä, eikä väärään osoitteeseen jaettua kirjettä saa avata. Muun jakeluyhtiön kuin Postin väärään osoitteeseen jakaman kirjeen voi palauttaa tilaamalla Jakeluyhtiö Suomelta palautuskuoren.

Palautuskuoren saa soittamalla Jakeluyhtiö Suomen asiakaspalveluun numeroon 0207 199 722 tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen asiakaspalvelu@jakeluyhtio.fi.