Postin pääpomo lähetti omat joulukorttinsa jo marraskuussa

Pomon pitänee tehdä kaikkensa firmansa menestyksen eteen. Niin Postin toimitusjohtaja toimitusjohtaja Heikki Malisenkin, jonka MT tapasi ennen joulua.

"Lähetän valtavasti joulukortteja pitkän listan mukaan. Siinäkin toivossa, että kun lähetän paljon, muutkin lähettävät. Lähetän ne yleensä jo marraskuussa."

Siksikö, että Posti saa ne varmasti jouluksi perille?

"Ei, kyllä ne menevät perille. Se on samalla vähän markkinointia."

Malinen kirjoittaa työtervehdyksensä itse, mutta kotona korttihomman hoitaa vaimo.

Postin jakaa vuosittain noin 30 miljoonaa joulukorttia.

"Me tarvitsemme nämä volyymit. Olemme markkinoineet tänä syksynä paljon postikorttia, on ollut televisio-ohjelmaa ja uutista ja uusi kännykkäsovellus. Voit ottaa sen avulla valokuvan, lähettää postikortin ja me painamme postikortin, jonka lähetämme sinulle. Olemme löytäneet tällä aivan uuden asiakassegmentin, nuorison."