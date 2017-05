Punta pysyy Raision painajaisena

Elintarvikekonserni Raisiolle liiketoiminnat Isossa-Britanniassa ovat yhtiölle avainasemassa. Raision tammi-maaliskuun liikevaihto kutistui viime vuoden vastaavasta ajasta lähes viidenneksellä 92,5 miljoonaan euroon. Yhtiön kannattavuus kuitenkin parani ja liiketulos tammi-maaliskuussa oli 10,6 miljoonaa euroa, parannusta 0,9 miljoonaa euroa.

Raision kolmesta liiketoiminta-alueesta – Brändit, Raisioagro ja Välipalat – Brändit-yksikön osuus konsernin liikevaihdosta oli noin 80 prosenttia ja Raisioagron 20 prosenttia.

Raisio on suomalaisista pörssiyhtiöistä yksi eniten Britannian myynnistä riippuvaisia yhtiöistä. Britannian osuus Brändit-yksikön liikevaihdosta oli noin 40 prosenttia. Britannian heikentynyt punta pienensi konsernin ja Brändit-yksikön liikevaihtoa tammi-maaliskuussa noin neljällä miljoonalla eurolla.

Britannian välipalapatukkaliiketoiminnan divestointi pienensi konsernin ja Brändit-yksikön liikevaihtoa noin 13,5 miljoonalla eurolla vertailukaudesta.

Eroa EU:sta valmistelevan Britannian valuutta on kärsinyt brexitin tuomasta epävarmuudesta, ja punnan ulkoinen arvo on euroon nähden on heikentynyt.

"Britannian Benecol- ja makeisliiketoimintojen liikevaihtoa ja -tulosta painoi punnan heikkeneminen. Benecolin toteuttamat vähittäiskaupan hinnankorotukset UK:ssa eivät riittäneet täysimääräisesti kompensoimaan valuutasta ja raaka-ainehintojen noususta aiheutuneita negatiivisia vaikutuksia", kertoo Raision toimitusjohtaja Jarmo Puputti liiketoimintakauden katsauksessaan.

Yhtiö kertoo tulostiedotteessaan, että Britannian todennäköisen eron Euroopan unionista (Brexit) arvioidaan lisäävän markkinoiden epävarmuutta sekä aiheuttavan edelleen voimakasta vaihtelua punnan ulkoisessa arvossa.

Raisio pitää näkymänsä vuodelle 2017 muuttumattomina.

Raisio ennakoi vuoden 2017 vertailukelpoisen liiketuloksensa jäävän hieman vuoden 2016 vertailukelpoista tulosta matalammaksi. Valuuttakursseilla on jatkossakin merkittävä vaikutus konsernin liikevaihtoon ja tulokseen.