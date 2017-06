Raisiolle uusi toimitusjohtaja ennen juhannusta: Loppusuoralla on kaksi miestä

Elintarvikekonserni Raision toimitusjohtajahaku on edennyt loppusuoralle;

"Olemme kalkkiviivoilla, ei tarvitse odottaa (nimitystä) kesäkuun loppuun", kertoo hakuprosessia vetänyt Raision hallituksen puheenjohtaja Matti Perkonoja Maaseudun Tulevaisuudelle.

Perkonojan mukaan uuden toimitusjohtajan palkkaamisessa käydään nyt viimeisiä neuvotteluja. Hän uskoo nimityksen tapahtuvan lähipäivinä:

"Toivottavasti ei tarvitse odottaa juhannukseen", Perkonoja arvioi aikataulua.

MT:n tietojen mukaan loppusuoralla on kaksi miestä.

Nimistä Raision hallituksen puheenjohtaja vaikenee.

Raisiolle on haettu uutta vetäjää siitä saakka, kun yhtiötä kymmenen vuotta johtanut Matti Rihko irtisanoutui tammikuun alussa. MT:n tietojen mukaan yhtiöllä kului kuukausi kilpailutettaessa sopivaa headhunteria.

Raision vt. toimitusjohtajana on työskennellyt siitä saakka Raisio Agroa aiemmin johtanut Jarmo Puputti. Raision tammi-maaliskuun tulosinfossa Puputti kertoi tehtävän kiinnostavan häntä ja olevansa mukana toimitusjohtajan hakuprosessissa.

Raisiolla on vahva tase ja yhtiö tähtää parhaillaan uudistettavalla liiketoimintastrategiallaan kannattavaan kasvuun. Raision liikevaihto on olut laskeva vuodesta 2014, ja yhtiö on karsinut heikommin kannattavia liiketoimintojaan.

Vuoden 2017 aikana Raisio on kertonut investoivansa brändeihin, tuotekonsepteihin, myyntiin ja markkinointiin sekä toimintansa tehostamiseen. Suunnitelmat kertovat yhtiön hakevan itselleen brändiosaajaa viemään hyvin kannattavaa elintarvike- ja rehuyhtiötä seuraavaan vaiheeseen.