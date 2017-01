Ruuan hinta Suomessa Pohjoismaiden halvin

Ruuan hinta oli Suomessa Pohjoismaista halvinta vuonna 2015, selviää Eurostatin tilastosta. Pohjoismaiden hintajärjestys kalleimmasta halvimpaan on: Norja, Tanska, Islanti, Ruotsi ja Suomi.

Norja ja Tanska ovat koko Euroopassa toiseksi ja kolmanneksi kalleimmat. Kallein on Sveitsi. Suomea kalliimpia maita on seitsemän.

Hintoja vertailtiin EU:n keskihintoihin. EU:n keskihinta on vertailussa 100. Suomen luku on ruuassa 119, Ruotsin 124, Islannin 130, Tanskan 145 ja Norjan 160.

Ostovoimaa vertailussa ei huomioitu.

Eurostat mittasi myös useiden muiden kuluttajatuotteiden hintoja. Alkoholin hintaluku Suomessa on 132. Se on Euroopan viidenneksi kalleinta. Kallein pullo on Norjassa, hintaluku on 222.

Sähkö ja polttoaineet sekä viestintä ovat Suomessa edullisia muihin EU-maihin verrattuna. Molempien hinnat jäivät selvästi EU:n keskiarvohinnan alle. Sähkö ja polttoaineiden vertailuluku Suomessa on 83, viestinnässä 75.

Eurostat on EU:n virallinen tilastoviranomainen. Hintavertailussa mukana oli kuitenkin EU-maiden lisäksi myös Islanti, Norja ja Sveitsi, sekä viisi EU-ehdokasmaata ja kolme ehdokkaaksi mahdollisesti pyrkivää.

Halvin EU-maa ruuassa oli Bulgaria. Sitä halvempia olivat vertailumaista vielä Albania ja Makedonia.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 2 400 kuluttajatuotteen ja -palvelun hintoja 38 Euroopan maassa.