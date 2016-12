Ruuantuotanto ei kiinnosta sijoittajia - vain kaksi prosenttia innovaatiorahoista maatalouteen

Väestönkasvun vuoksi tulevina 30 vuotena maailmassa pitää tuottaa ruokaa yhtä paljon kuin edeltävinä 2 000 vuotena, laskee AgFunder-sijoitusrahaston toimitusjohtaja Rob Leclerc.

Hän vieraili Suomessa Slush-tapahtumassa Sitran tilaamana puhujana.

Vaikka maatalous kasvaa kansainvälisesti mitaten toimialoista toiseksi nopeimmin, tehtävääkin on. Se on digitalisaatiossa toimialoista heikoiten kehittynyt.

Kitkaa ylläpitää Leclercin mukaan kaikkialla pääomien puute. Maatalouden osuus koko maailman bruttokansantuotteesta (bkt) on kymmenen prosenttia, mutta innovaatiorahoituksesta osuus on vain hieman yli kaksi prosenttia.

Sillä, saadaanko maatalouden teknologinen kehitys nousuun, on perustavaa laatua olevat vaikutukset niin ihmisten terveyteen, ruokaturvallisuuteen kuin yleiseen poliittiseen turvallisuuteen, Leclerc sanoo.

Esimerkiksi Australiassa, joka on yksi suurimmista elintarvikeviejistä, maatalous kattaa 12 prosenttia bkt:stä. Jotta digitalisaatiossa päästäisiin muiden alojen rinnalle, maassa tarvittaisiin noin 30 miljardia Yhdysvaltain dollaria eli reilu 28 miljardia euroa. Se on yli 1,5 kertaa Suomen maa- ja elintarviketalouden arvo.

AgFunder kokoaa yhteen verkon kautta yhtä lailla pienten kun suurempien sijoittajien rahoitusta ja suuntaa sitä maatalouden kehittämiseen. Noin kolmen toimintavuoden aikana on arvioitu yli 2 500 yritysideaa ja vain kaksi prosenttia niistä on saanut rahoitusta. Seula on siis tiukka.

Yksi tärkeä mittari on, kuinka hyvin yritys on varautunut. ”Liikeideaa pitää kyetä puolustamaan kilpailulta. Siihen tarvitaan moottoria, voimaa”, Leclerc sanoo.

Jotta moottori toimii, tarvitaan sen osien saumatonta yhteistyötä.

Hän painotti Helsingissä tapaamilleen maaseutuyrittäjille myös tiedonkeruuta. Markkinoilla pärjää se, joka kerää ja analysoi jatkuvasti tietoa omasta tuotteesta ja asiakkaista sekä kehittää analyysin perusteella tuotetta edelleen.

”Kilpailija voi kopioida tuotteesi vain, jos hän kerää kaiken saman tiedon, mikä sinullakin on.”

