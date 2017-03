Ryhtyykö Mersu valmistamaan sähköautoja Uudessakaupungissa? Salaperäisyyden verho aukeaa pian

Salaperäisyyden verho aukeaa keskiviikkona kello 12:30, kun Valmet Automotiven toimitusjohtaja Ilpo Korhonen kertoo, mistä Uudenkaupungin autotehtaan uutisesta oikein on kyse.

Samalla tehdas ilmoittaa huomattavan suuresta, uudesta rekrytointitarpeesta. Koska tilaisuus järjestetään Vantaalla Veho Mercedes-Benz Airportin tiloissa, info liittyy tavalla tai toisella Mercedes Beziin tai Daimler AG -konserniin.

Valmet Automotive palkkaa par'aikaa yli tuhatta autonrakentajaa ja toimihenkilöä Mercedes-Benzin GLC-katumaasturin tuotantoon, joka alkaaa Uudenkaupungin autotehtaalla alkuvuonna 2017. Rekrytointeja GLC-tuotantoon autotehdas toteuttaa portaittain usean kampanjan avulla, eri puolilla maata. Ensimmäinen rekrykampanja käynnistyi jo 16. marraskuuta viime vuonna.

Ilta-Sanomat uutisoi 14. maaliskuuta, että Uudessakaupungissa ryhdytään valmistamaan myös GLC-maasturin AMG-luksusversiota. Tuotantoon tuleva malli on GLC AMG 43 4Matic. Sen hinta Suomessa on tällä hetkellä verollisena ilman lisävarusteita 97 020 euroa. Kyseessä on samalla koko GLC-mallisarjan kallein versio.

Aloittaako Mercedes-Benz toisenkin uuden mallin valmistuttamisen Uudessakaupungissa? MB:llä on omat sähköautosuunnitelmansa. Valmet Automottive teki vielä muutama vuosi sitten täyssähkö-urheiluautoa Fisker Karmaa USA:n markkinoille.

A-mallin Mercedes Benz on yhä valmistuksessa Uudessakaupungissa.

Vuonna 2016 Daimler Ag palkitsi Valmet Automotiven yhtenä parhaista toimittajistaan.

Yhteensä Valmet Automotive on valmistanut Uudenkaupungin autotehtaassaan 1,2 miljoonaa autoa vuodesta 1969 lähtien.

