Sähkön siirtohinnoissa jopa kaksinkertaiset erot yhtiöiden välillä

Sähkön siirtohinnat jatkavat nousuaan kovaa tahtia. Hintaerot eri yhtiöiden välillä ovat enimmillään lähes kaksinkertaiset.

Energiaviraston tilaston mukaan pientalossa asuva 18 000 kilowattituntia (KWh) vuodessa kuluttava käyttäjä joutui maksamaan toukokuussa enimmillään siirtohintaa ja veroa yli 9 senttiä kilowattitunnilta Lankosken Sähkön alueella Siikaisissa ja alimmillaan 5,6 senttiä Äänekosken Energian alueella.

Kalleimman pään sähköyhtiöt ovat enimmäkseen maaseudulla toimivia isoja yhtiöitä, jotka rahoittavat kaapelointia siirtomaksuja korottamalla.

Viiden kalleimman joukossa ovat esimerkiksi Loiste Kainuussa, Järvi-Suomen Energia Etelä-Savosta ja Savon Voima Verkko Pohjois-Savosta. Viime vuonna huimilla korotuksillaan kuuluisuutta kerännyt Caruna eli entinen Fortum on kymmenenneksi kallein.

Sähkömarkkinalain mukaan sähköyhtiöiden pitää maksaa korvauksia asiakkaille, jos sähköt ovat poikki taajamissa 6 tuntia ja maaseudulla 36 tuntia vuoden 2028 jälkeen. Yhtiöt ovat sen perusteella alkaneet kaapeloida ilmajohtoja vauhdilla ja nostaneet siirtohintaa.

Kotitalouksien sähkönsiirtolasku nousi viime vuonna Energiaviraston mukaan 7,8 prosenttia ja sähkölämmittäjien 6,3 prosenttia.

Järvi-Suomen Energia korotti siirtohintaa tämän vuoden alussa 10–15 prosenttia asiakkaasta riippuen ja saman verran viime vuoden alussa. Toimitusjohtaja Arto Pajunen perustelee korotusta sillä, että yhtiön on varauduttava sähkömarkkinalain mukaiseen säävarmuuteen kaapeloimalla, siirroilla tienvarteen ja reunametsiä hoitamalla.

Seuraavat korotukset ovat suunnitteilla ensi vuoden kesälle.

Järvi-Suomen Energian sähkönsiirtohinta omakotitaloasiakkaalle on 8,42 senttiä kilowattitunnilta veroineen, millä se kuuluu maan kalliimman pään siirtoyhtiöihin.

Pajusen mukaan yhtiöllä on siirtoverkkoa asiakasta kohti 270 metriä, kun monessa kaupunkiyhtiössä jäädään muutamaan kymmeneen metriin. Yhtiö uudistaa verkkoa 700 kilometriä vuodessa.

Sähköyhtiöt ovat viime vuosina nostaneet siirtohinnoittelun perusmaksua enemmän kuin kulutukseen perustuvaa maksua. Siirtohintoja valvovan Energiaviraston johtajan Veli-Pekka Saajon mukaan kiinteiden hintojen korottamista perustellaan kustannusvastaavuudella. "Kiinteiden kustannusten osuus verkosta on 70–90 prosenttia."

Kiinteät perushinnat ja sähkön siirron kulutusmaksut vaihtelevat yhtiöittäin erittäin paljon.

Pajusen mukaan Järvi-Suomen Energia on nostanut korotuksissa nimenomaan perushintaa. "Verkon kiinteiden kustannusten osuus on 80 prosenttia, mutta laskutuksessa kiinteän perusmaksun osuus on vasta 60 prosenttia."

Sähköä vähän käyttävän asiakkaan kannalta tilanne voi olla ikävä, kun lasku voi olla satoja euroja vuodessa pelkästään siitä mahdollisuudesta, että valot saa päälle.